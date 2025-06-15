الأحد 15 يونيو 2025
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أخبار مصر

حماية المستهلك والطيران المدني يبحثان تعزيز التعاون لتطوير المنظومة الخدمية داخل المطارات

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني ورئيس جهاز حماية المستهلك
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التقى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بمقر الوزارة، لبحث آليات التعاون المشترك بين الجانبين، وتطوير سبل حماية المستهلك الأجنبي طوال فترة إقامته في مصر.

يأتي ذلك في خطوة تستهدف تعزيز ثقة الزائرين الأجانب في جودة الخدمات المصرية، وتدعيم المنظومة الخدمية داخل المطارات.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أن المطار هو بوابة الانطباع الأول للسائح، ومحطة رئيسية تعكس مدى تقدم الدولة في تقديم خدمات راقية. 

 

السجيني: المستهلك الأجنبي ضيف على أرضنا.. وخدماتنا ستتحدث بلغته

من جانبه، أوضح السجيني أن حماية حقوق المستهلكين على الأراضي المصرية، خاصة الأجانب، تأتي في صدارة أولويات الجهاز، مشيرًا إلى أن المستهلك الأجنبي يمثل واجهة مباشرة تعكس صورة مصر الحضارية. وأضاف أن الجهاز يعمل على تفعيل آليات تضمن سرعة التعامل مع الشكاوى وتحقيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمة.

كما أشار إلى أن التعاون مع وزارة الطيران المدني سيشمل توفير مواد تعريفية وإرشادية داخل المطارات والمناطق السياحية، لتعريف الزائرين بحقوقهم كمستهلكين، وتوضيح قنوات التواصل مع الجهات الرسمية المعنية بحمايتهم.

 

الحفني: هذه الشراكة خطوة جوهرية لتحسين تجربة السفر وتعزيز الثقة الدولية

من ناحيته، شدد وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، على أهمية هذا التعاون في تطوير منظومة حقوق المسافرين، ورفع مستوى جودة الخدمات بالمطارات، مؤكدًا أن التكامل بين مؤسسات الدولة يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية، وتحسين استجابة الأجهزة المعنية لملاحظات الزائرين.

وأضاف أن الوزارة تضع نصب أعينها الارتقاء بتجربة السفر داخل مصر، من خلال شراكات نوعية مع مؤسسات فاعلة كجهاز حماية المستهلك، بما يعزز من ثقة السائح الأجنبي ويُسهم في دعم الصورة الذهنية للاقتصاد الوطني.

 

رسالة موحدة: مصر تضع الزائر في قلب أولوياتها

 

في ختام اللقاء، أكد السجيني أن جهاز حماية المستهلك ماضٍ بخطى واثقة نحو تفعيل آليات غير تقليدية لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تطوير الأداء المؤسسي للجهاز، لضبط الأسواق، وتقديم الحماية الاجتماعية للمواطنين والزائرين على حد سواء.

ويأتي هذا التنسيق ضمن رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تقديم تجربة سياحية متميزة تعكس مكانة مصر، وتحفز الاستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة خدمية عادلة، شفافة، وآمنة.

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