الداخلية تكشف ملابسات فيديو ذبح ماشية بطريقة غير قانونية بالسيدة زينب وتضبط المتهم

كشفت وزارة الداخلية، اليوم، ملابسات مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بالاعتداء على رأس ماشية محملة على سيارة نقل باستخدام سكين وذبحها بطريقة مخالفة لقواعد الذبح والرفق بالحيوان، وذلك في منطقة السيدة زينب بالقاهرة.

الداخلية تكشف ملابسات فيديو ذبح ماشية بطريقة غير قانونية

وبعد تداول الفيديو على نطاق واسع، باشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الفحص والتحري، وتمكنت من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه يعمل جزارًا ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة كما ظهرت بالفيديو، زاعمًا أن ما قام به كان محاولة للسيطرة على الماشية قبل ذبحها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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