الصين تبني تلسكوبا راديويا عملاقا في منطقة شينجيانغ

تبني الصين حاليا تلسكوبا راديويا عملاقا في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين. وتم الانتهاء من تسقيف البرج الرئيسي للتلسكوب يوم الأحد الماضي، إيذانا بالبدء الرسمي لأعمال التصميم الداخلي.

ويقع التلسكوب في حوض واد بمحافظة تشيتاي بولاية تشانغجي ذاتية الحكم لقومية هوي، ويبلغ قطر فتحة عدسته 110 أمتار، ومن المتوقع اكتماله ودخوله حيز الاستخدام في عام 2028.

ويتجاوز ارتفاع نظام هيكل الهوائي ارتفاع مبنى من 35 طابقا، وتساوي مساحة استقبال التلسكوب مساحة 23 ملعب كرة سلة، ويزن الهوائي أكثر من 6000 طن.

وعند اكتماله، سيصبح التلسكوب تلسكوبا راديويا ذا فتحة عدسة كبيرة رائدا عالميا، ويتميز بإمكانية التوجيه الكامل والحساسية العالية وأهداف متعددة التخصصات. وبالمقارنة مع التلسكوبات الراديوية الثابتة من نفس الحجم، تستطيع التلسكوبات الراديوية القابلة للتوجيه الكامل رصد مساحة أكبر من السماء.

وبالإضافة إلى تلبية احتياجات الرصد العلمي والبحث التجريبي، سيخدم التلسكوب أيضا كقاعدة لنشر العلوم الفلكية وتعليمها.

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