الخميس 21 نوفمبر 2024
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ملفات وحوارات

باسكال مشعلانى: الغناء أصبح رفاهية غير مطلوبة بسبب أحداث المنطقة.. والإنجاب ووفاة أخي أبعدوني عن الفن.. وسأعتزل بحالة واحدة ( حوار )

باسكال مشعلانى -
باسكال مشعلانى - فيتو

>> الجمهور المصرى والعربى عرفني من أول ألبوماتى "سهر سهر"
>> القاهرة كانت جواز مرورى إلى عالم الفن والشهرة
>> الأغنية العربية شهدت فى الفترة الأخيرة استسهالًا وتراجعًا
>> ظهور وسائط أخرى بلا ضوابط  أو معايير أفرز موجات من الهبوط والإسفاف بالأغاني
>> في وجود التليفزيون والإذاعة كان رقابة لا تجيز أى كلمات وأى محتوى 
>> فى زمن السوشيال ميديا يمكن لأى شخص أن يصبح مطربًا ويمكن لأى كلمات أن تمر

>> سعيدة بإنتاجى لأعمالى الغنائية بنفسي
>> زمن الألبوم لم ينته بشكل كامل بدليل أن هناك مطربين يصدرون ألبومات جديدة حتى الآن 
>> "بسبوسة" أقرب الألقاب لقلبى.. وأغانى السنجل عملية أكثر حاليا
>> الشباب كان يتهافت التصوير معي وبعضهم طلب يدى من زوجى 
>> المبالغة فى العرى أسلوب محدودات الموهبة

 

تمثل المطربة اللبنانية باسكال مشعلانى حالة غنائية خاصة منذ ظهورها فى تسعينيات القرن الماضي. 
جاءت انطلاقتها الأولى من القاهرة، وغنت فى ليالى التليفزيون. 

 

تميزت بالأغانى الرومانسية الهادئة. عُرفت بالجمال اللافت، حتى أطلق عليها عدة ألقاب من بينها: “ملكة جمال العرب”، و»ملكة جمال الشمس». 


اختفت مؤخرًا عن الساحة الغنائية، قبل أن تعود من جديد. 


“فيتو” التقت باسكال مشعلانى وأجرت معها حوارًا يحمل مزيجًا من ذكريات الماضى وتفاصيل الحاضر وأحلام المستقبل.

*فى البداية.. حدثينا عن ذكرياتك مع أول ألبوماتك “سهر سهر” وكواليس حضورك إلى القاهرة؟


أولى ألبوماتى “سهر سهر” تزامن مع ظروف مشابهة كالتى يمر بها لبنان حاليًا، وتحديدًا فى العام 1990، فرافقت والدتى إلى القاهرة، وظللنا شهورًا فيها، وأصدرت الألبوم، وفاق نجاحه وقتها التوقعات، وعرف الجمهور المصرى والعربى منذ هذه اللحظة اسم باسكال مشعلاني، وكانت القاهرة جواز مرورى إلى عالم الفن والشهرة.

*وما سبب ابتعادك عن الساحة الفنية لفترة غير قصيرة؟


أسباب كثيرة أسهمت فى إبعادى عن الوسط الفني، من بينها: انشغالى فى أمور الزواج والحمل والإنجاب وتربية ابني، ثم وفاة أخي، ثم الأحداث الصعبة التى تشهدها المنطقة العربية التى جعلت الغناء رفاهية غير مطلوبة أو مجدية فى الوقت الحالي، ولكن أسعى خلال الفترة المقبلة إلى استعادة نشاطى تدريجيًا من جديد.

*ما رأيك فى الساحة الغنائية حاليًا، خاصة مع انتشار نوعيات جديدة ومختلفة من الأغانى عبر وسائط متعددة؟


بدون شك.. الأغنية العربية شهدت فى الفترة الأخيرة استسهالًا وتراجعًا؛ لأسباب عدة من بينها: ظهور وسائط أخرى لا ضوابط ولا معايير لها؛ وهو الأمر الذى أسهم فى ظهور موجات من الهبوط والإسفاف،

على النقيض من فترات سابقة عندما كان التليفزيون والإذاعة هما الوسيطان فقط لظهور مطرب جديد أو أغنية جديدة؛ حيث كان هناك حد أدنى من الرقابة التى لا تجيز أى كلمات وأى محتوى، ولكن فى زمن السوشيال ميديا لم يعد هناك ضابط أو رابط، ويمكن لأى شخص أن يصبح مطربًا، ويمكن لأى كلمات أن تمر!

*أُطلق عليكِ مجموعة من الألقاب الفخمة مثل: “ملكة جمال العرب”.. هل باسكال مشعلانى مُغرمة بمثل هذه النوعية من الألقاب.. وما أقربها إلى قلبك؟

الحمد لله.. الجمهور أطلق عليَّ ألقابا عديدة من بينها: “ملكة جمال العرب” و»ملكة جمال الشمس» وغيرهما، وأنا -كأنثى- يمكن أن تسعدنى مثل هذه التوصيفات والتصنيفات، ولكن -كمطربة- لا تستهوينى كما يعتقد البعض، فأنا -فى الأساس- مطربة، ويسعدنى أكثر إعجاب الجمهور بالألبومات والأغاني.. أما أقرب الألقاب إلى قلبى فهو ما ينادينى به المصريون وهو لقب: “بسبوسة”!

*ظللتِ فتاة أحلام الشباب بسبب انتشارك، كيف كان إحساسك خلال هذه الفترة؟


بحكم السن والبدايات.. كنت سعيدة و«مبسوطة» بشكل كبير، وكان الأمر مختلفًا عندما أقف على المسرح، حيث كان يتهافت الشباب على مصافحتى والتصوير معي، وطالما تلقيت عروضًا للزواج منهم، وحدث أن بعضهم طلب يدى من زوجى نفسه!!

*هل يجب أن ترتدى المطربة ملابس مكشوفة أو ساخنة حتى تلفت الأنظار إليها؟


بالتأكيد لا.. فالمطربة يجب يكون تركيزها على الصوت والأداء والمحتوى الذى تقدمه؛ لأن هذا هو الأثر الذى يبقى ويخلد اسمها، أما المبالغة فى العرى فهذا أسلوب محدودات الموهبة واللاتى يحاولن صرف الأنظار عن موهبتهن الضعيفة، وهذه النوعية من المطربات سرعان ما ينساها الجمهور؛ لاعتبارات عديدة، مثل: تقدم السن، وظهور أسماء أخرى ممن يتبعن نفس الأسلوب.

*السؤال الذى يشغل أى مطربــة.. هل زمن الألبوم انتهى؟


لم ينته بشكل كامل؛ بدليل أن هناك مطربين يصدرون ألبومات جديدة حتى الآن، ولكن أغانى السنجل يمكن أن تكون عملية أكثر حاليا، ويمكن للمطرب أن يطرح أغنية كل ثلاثة أشهر مثلا، وتحقق كل منها نجاحا، بعكس الألبوم، حيث يمكن أن تظلم أغنية بقية الأغاني.. شخصيًا اشتقت لزمن الألبوم وأتمنى أن يستعيد مجده، كما أتمنى أن أصدر ألبومًا غنائيًا عما قريب؛ بشرط أن تكون الظروف متاحة وتساعد على ذلك.


*وماذا عن رأيك فى تجربة الإنتاج.. هل صعبة؟


لا، هذه التجربة ليست صعبة، وأنا سعيدة بإنتاجى لأعمالى الغنائية بنفسي، لأنها تظل ملكى حاليًا، كما إننى أكون صاحبة القرار فى جميع تفاصيل الأغنية، بدءًا من اختيار الكلمة، وصولا إلى تحديد موعد طرحها.
 

*وماذا عن مشاريعك المقبلة؟


كنت أجهز 3 أغان، ولكنى لم أطرحها؛ نظرا لوفاة أخي، وطرحت مؤخرًا أغنية “ماحبتيش”، كما انتهيت من تسجيل تتر المسلسل المغربى “خط الرجعة”، ومن المقرر أن يعرض فى رمضان 2025، وجهزت أغانى مصرية ولكنى أفضل طرحها بعد انتهاء الحرب فى لبنان.


*أخيرًا.. متى تعتزل باسكال مشعلانى الغناء؟


الحالة الوحيدة التى أكون فيها مضطرة إلى الاعتزال والابتعاد عن الوسط الغنائى هى أن يصبح صوتى غير صالح للغناء والأداء الجيد.. والحمد لله لم أصل بعد إلى هذه الحالة.

 

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ  "فيتو"

 

 

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