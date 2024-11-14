باسكال مشعلاني: ليس شرطًا لجوء المطربة للإغراء لكي تلفت الأنظار

أكدت الفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني، أنه ليس من الشرط أن ترتدي المطربة ملابس مكشوفة لكي تلفت الأنظار إليها لكن الأهم من ذلك هو صوتها.

تعليق باسكال مشعلاني علي الإغراء البذيء

وقالت باسكال خلال حوارها مع ڤيتو:" المطربة يجب أن يكون تركيزها على الصوت والأداء والمحتوى الذي تقدمه لأن هذا هو الأثر الدي يخلد اسمها".

و أضافت:" أما المبالغة في العري فهذا أسلوب محدودات الموهبة واللاتي يحاولن صرف الأنظار عن موهبتن الضعيفة وهذه النوعية من المطربات سرعان ما ينساها الجمهور لاعتبارات عديدة مثل ظهور السن وظهور أسماء أخرى ممن يتبعن نفس الأسلوب ".