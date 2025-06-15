رسميًا، جينارو جاتوزو مدربًا لمنتخب إيطاليا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تولي جينارو جاتوزو، المدرب السابق لفرق ميلان ونابولي، مهمة قيادة منتخب إيطاليا خلال الفترة المقبلة، لخلافة لوتشيانو سباليتي الذي أقيل من منصبه منذ أيام.

Gennaro Gattuso is the new First Team Head Coach 🇮🇹

Welcome back, Rino 👊#Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/H6oQZWJcca — Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) June 15, 2025

سباليتي يعلن رحيله عن تدريب منتخب إيطاليا

وكان لوتشيانو سباليتي، أعلن رحيله عن تدريب منتخب إيطاليا، وذلك عقب الهزيمة 0-3 أمام النرويج (في تصفيات كأس العالم 2026).

سباليتي يعلن رحيله عن منتخب إيطاليا في مؤتمر صحفي

وقال سباليتي في مؤتمر صحفي،: "خلال الساعات الماضية، كنت مع الرئيس جرافينا، الذي أبلغني أنه سيتم إعفائي من مهمتي كمدرب للمنتخب".

وأردف: "لقد حزنت لذلك، فلم أكن أنوي التراجع.. كنت أفضل البقاء في مكاني، والاستمرار في أداء عملي".

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