كل ما تريد معرفته عن بورتو قبل كأس العالم للأندية.. تنين البرتغال منافس قوي للأهلي.. ومهاجمه لا يتوقف عن التسجيل

يستعد فريق بورتو البرتغالي للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 في المجموعة الأولى التي تضم الأهلي وبالميراس البرازيلي، وإنتر ميامي الأمريكي.

كل ما تريد معرفته عن بورتو البرتغالي

وانهى بورتو الموسم الماضي بمركز ثالث في الدوري البرتغالي، بفارق 11 نقطة عن المتصدر سبورتنج لشبونة، وهو ما اعتُبر إخفاقًا مدويًا للنادي المعتاد على التتويجات.

أما على المستوى القاري، فكانت الخيبة أكبر، حيث غادر الفريق منافسات الدوري الأوروبي مبكرًا من الدور التمهيدي بعد الخسارة أمام روما، مما زاد من الضغوط على إدارة النادي والمدرب المؤقت آنذاك فيتور برونو.

وتسببت هذه الإخفاقات في سلسلة من التغييرات داخل الجهاز الفني، لتنتهي بتعيين الأرجنتيني مارتن أنسيلمي على رأس القيادة الفنية، في تجربة هي الأولى له على الساحة الأوروبية.

مدرب شاب في أول اختبار صعب



ولد مارتن أنسيلمي في مدينة روزاريو بالأرجنتين، معقل أساطير مثل ليونيل ميسي ومارسيلو بييلسا. يبلغ من العمر 40 عامًا، وتُعد تجربة تدريب بورتو في كأس العالم للأندية 2025 هي أولى خطواته التدريبية في أوروبا.

أثار انتقال أنسيلمي الكثير من الجدل، خاصة بعد الصراع القانوني مع نادي كروز أزول المكسيكي الذي كان يدربه، قبل أن يُحسم الأمر لصالح بورتو.

ماكينة أهداف في خط الهجوم



ويتصدر سامو أوموروديون قائمة نجوم بورتو في مونديال الأندية. المهاجم الإسباني الشاب من أصل نيجيري، والبالغ من العمر 21 عامًا، سجل 25 هدفًا في موسم 2024/2025، بينها 19 هدفًا في الدوري البرتغالي، مما جعله من أبرز المهاجمين الواعدين في أوروبا.

وانتقل أوموروديون إلى بورتو قادمًا من أتلتيكو مدريد، بعد أن أثار اهتمام أندية كبرى مثل إنتر ميلان، روما، نابولي، وتشيلسي.



نجم صاعد بقوة

من أبرز المواهب الصاعدة في البرتغال، رودريجو مورا، المولود عام 2007، أذهل المتابعين في أول موسم احترافي له، حيث سجل 10 أهداف في الدوري. يتميز مورا بسرعته، وقدرته العالية على المراوغة في المساحات الضيقة، واتخاذ قرارات حاسمة رغم صغر سنه.

يلعب مورا كجناح أو لاعب وسط هجومي، ويُتوقع أن يكون أحد مفاجآت بطولة كأس العالم للأندية 2025.

في ظل تراجع النتائج وتذبذب الأداء، يعوّل نادي بورتو البرتغالي على مشاركته في كأس العالم للأندية 2025 لإنقاذ صورته القارية. ومع وجود عناصر شابة وطموحة مثل أوموروديون ومورا، وجهاز فني متجدد، يبقى الأمل قائمًا في أن يُعيد التنين البرتغالي اكتشاف نفسه على الساحة العالمية.

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