رانييري يكشف موقفه النهائي من تدريب منتخب إيطاليا

رفض المدرب السابق لنادي روما، كلاوديو رانييري، تولي منصب مدرب منتخب إيطاليا، مؤكدا أنه فضل البقاء في منصبه الجديد داخل نادي العاصمة.

رد رانييري على تدريب منتخب إيطاليا

وبحسب ما أوردته شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، قال رانييري: "أشكر الجميع على هذه الفرصة، لكنني قررت البقاء في خدمة روما، وهذا القرار شخصي تمامًا".

وأضاف: "أشكر الرئيس جرافينا على هذه الفرصة، إنه شرف عظيم. لكنني فكرت كثيرًا وقررت أن أواصل العمل مع روما في منصبي الجديد بكل تفانٍ. لقد تلقيت الدعم الكامل من عائلة فريدكين لاتخاذ القرار الذي أراه مناسبًا، لكن القرار النهائي كان لي وحدي".

ورفض رانييري، صاحب الـ73 عامًا، عرض الاتحاد الإيطالي لكرة القدم رغم عدم وجود أي عوائق تحول دون توليه المهمة، خاصة أن ملاك نادي روما، عائلة فريدكين، لم يعارضوا إمكانية قيادته للمنتخب.

منصب رانييري الجديد في نادي روما

وفضل رانييري عدم قبول المهمة، مفضلًا تركيز جهوده بالكامل على دوره الجديد كمستشار فني في روما.

وكان رانييري قد شارك مؤخرًا في العمل على التفاوض مع المدرب جيان بييرو جاسبريني لجلبه إلى روما، وسيواصل مهامه في هذا الإطار داخل النادي.

وفي المقابل، لا يزال الغموض يحيط بهوية من سيخلف لوتشيانو سباليتي، الذي أنهى مشواره مع الآزوري بالفوز 2-0 على مولدوفا. وبرز اسم ستيفانو بيولي، المدرب السابق لميلان والحالي لنادي النصر السعودي، كأبرز المرشحين لتولي المهمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.