الأحد 15 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

استئناف عرض مسلسل حرب الجبالي على شاهد بعد فترة من التوقف

أبطال حرب الجبالي،
أبطال حرب الجبالي، غيتو

يترقب عشاق مسلسل حرب الجبالي عودة حلقاته من جديد على منصة “شاهد”، بعد توقف مؤقت خلال فترة عيد الأضحى.

ويُستأنف عرض المسلسل اليوم، الأحد 15 يونيو، حيث من المقرر عرض الحلقة 18 من المسلسل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.  

وكان عرض المسلسل قد توقف لفترة قصيرة خلال أيام عيد الاضحى وتوقفت الحلقات عند الحلقة 17، مما أثار تساؤلات جمهور العمل حول موعد استئناف الحلقات، خاصة في ظل الشعبية الكبيرة التي يحظى بها “حرب الجبالي” وتعلق الجمهور بتطورات أحداثه.

 

قصة وأبطال مسلسل حرب الجبالي 

 مسلسل “حرب الجبالي” يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، أحمد عزمي، دنيا المصري وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

 

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

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