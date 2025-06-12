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مدارس أسوان تستعد لامتحانات الثانوية العامة بـ 27 لجنة رئيسية

محافظ أسوان اللواء
محافظ أسوان اللواء إسماعيل كمال

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإستعدادات الجارية بكافة الإدارات التعليمية لإستقبال ماراثون إمتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2024 /2025، والتى تبدأ فى 15 يونيو، وتستمر حتى 10 يوليو المقبل.

تضافر كافة الجهود 

وشدد على ضرورة تضافر كافة الجهود والتواجد الميدانى والمتابعة الدورية لانتظام سير الإمتحانات وتقديم الدعم اللوجستى والتسهيلات اللازمة، فضلًا عن توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مع رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء للتدخل الفورى والتعامل مع أى أحداث طارئة.

أوضح الدكتور إسماعيل كمال أن يتم المتابعة اللحظية مع مدير مديرية التربية والتعليم محمود بدوى للاطمئنان على جاهزية المدارس من توافر الإمكانيات والإجراءات التأمينية ووسائل الراحة أمام الطلاب والمراقبين من المبردات ووسائل التهوية من المراوح لإستقبال 8938 طالبا وطالبة بالنظام الحديث والقديم داخل 27 لجنة رئيسية بالإدارات التعليمية الخمس من بينها لجنة للتربية الخاصة.

 أشار إلى الإطمئنان  على آلية تسلم أوراق الأسئلة والإجابة وتوزيعها على الطلاب، وتجهيز استراحات المراقبين بإجمالى 28 استراحة للرجال والسيدات، ودعمها بكافة الوسائل لتوفير مناخ مناسب طوال فترة الإمتحانات.

 وكلف رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف ومواصلة المرور الميدانى على محيط اللجان والمدارس التى يتم عقد الامتحانات بها للتأكد من رفع كافة الإشغالات، وكذا التأكيد على سير الأعمال باللجان دون أى عقبات وتوافر كل وسائل الحماية المدنية، مع عدم السماح بوجود أى إشغالات أو باعة جائلين فى المحيط الخارجى للجان لتحقيق الهدوء الكامل أمام أبنائنا الطلاب للحصول على أعلى الدرجات العلمية والمراكز المتقدمة.

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