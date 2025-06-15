محققًا العلامة الكاملة، منتخب شباب السلة يكرر فوزه على ألمانيا في بطولة التحدي

كرة السلة، تمكن منتخب مصر الأولمبي لكرة السلة، من تحقيق الفوز على نظيره الألماني بنتيجة 81/77، في الجولة الثانية ببطولة التحدي للشباب 2025، والتي تحتضنها الصين خلال الفترة من 7 إلى 17 يونيو الجاري، في مقاطعتي جيانوي وتشيجيانج.

ونجح منتخب الفراعنة في حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 81/77، علمًا بأن الشوط الأول انتهى بتأخره بنتيجة 30/29، ولكنه تمكن من حسم اللقاء في النهاية.

يذكر أن منتخب مصر الأولمبي، فاز على نظيره الأمريكي بنتيجة 83/68، بينما فاز أول أمس على الصين بنتيجة 68/64، ليحقق بذلك العلامة الكاملة في البطولة.

منتخب مصر يحصد لقب الجولة الأولى بالفوز على كل من الصين وأمريكا وألمانيا

وكان منتخب مصر قد حصد لقب الجولة الأولى والتي أقيمت في مقاطعة جيانوي، بالفوز على كل من الصين وأمريكا وألمانيا، بعد أداء قوي من المنتخب المصري الأولمبي لكرة السلة.

وتضم قائمة اللاعبين 14 لاعبًا، وهم: بهاء الدين رمضان، يوسف الغايش، إبراهيم زهران، ياسين شيخو، محمد ياسر، ميدو إبراهيم، مؤمن طارق خيري، محمد وائل بدر، محمد أشرف، محمد أيمن، عمر عماد محيي، إبراهيم محرم، علي عسران، يوسف الحلواني.

يرأس بعثة المنتخب، المستشار محمد محرم عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة، ويقود المنتخب الأولمبي لكرة السلة فنيًا الكابتن أحمد مرعي، وإمام عبدالبديع مدربًا، الدكتور محمود علاء والدكتور رائف وصفي علاج طبيعي، وليد الخراط إداريًا، محمد عيسى مدلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.