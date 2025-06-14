غلق كلي بطريق الواحات لتركيب كمر معدني بمشروع الأتوبيس الترددي بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطات مشروع الأتوبيس الترددي الذكي، سيتم استكمال رفع 11 كمرة معدنية والخاصة بكوبري زويل وتحديدًا بتقاطع طريق زويل مع طريق الواحات وذلك بالاتجاه القادم من طريق الفيوم في اتجاه مناطق أكتوبر.

يأتي ذلك ضمن أعمال تنفيذ محطات الأتوبيس الترددي الذكي على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطات مشروع الأتوبيس الترددي الذكي

وأوضحت محافظة الجيزة بأن الأمر يستلزم إجراء غلق كلي بطريق الواحات في الموقع المشار إليه، لمدة 5 أيام وذلك على النحو التالي:

اعتبارًا من غدا الأحد وحتى يوم الخميس الموافق ١٩ / ٦ / ٢٠٢٥، وتُنفذ الأعمال يوميًا من الساعة 12:00 منتصف الليل وحتى الساعة 6:00 صباحًا.

التحويلات المرورية الجديدة

وتشير محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتنفيذ التحويلات المرورية التالية:

- حركة المركبات القادمة من الطريق السياحي وطريق الفيوم والراغبة في السير تجاه مناطق 6 أكتوبر، تقوم بالدخول يسارًا إلى الاتجاه الآخر (القادم من أكتوبر) عبر فتحة مستحدثة بالجزيرة الوسطى ثم العودة مرة أخرى إلى الاتجاه الأصلي المؤدي إلى أكتوبر من خلال فتحة ثانية مستحدثة عقب تجاوز منطقة الأعمال.



- حركة المركبات القادمة من مناطق 6 أكتوبر والراغبة في السير تجاه طريق الفيوم، تقوم بالدخول يمينًا إلى مسار التحويلة المستحدث أسفل كوبري زويل ثم العودة مرة أخرى إلى طريق الواحات وصولًا إلى طريق الفيوم بعد تجاوز منطقة الأعمال.



وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال وذلك لتوعية المواطنين بوجود منطقة أعمال وضمان تحقيق السيولة المرورية، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة بالكامل لتحقيق الانسياب المروري المطلوب طوال فترة تنفيذ الأعمال.

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