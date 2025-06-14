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حوادث

المشدد 10 سنوات لعصابة الكيف في السلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم كلا منهما 100 ألف جنيه بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهما أسلحة بيضاء بمنطقة السلام.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونا فيما بينهما تشكيل عصابى تخصص في الإتجار في المواد المخدرة وحازا وأحرزا مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

كما  أنهم حازا وأحرزا كمية من أقراص الترمادول المخدر، بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا وحازا وأحرزا سلاح أبيض  (مطواه وكتر) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات تفيد بقيام عاطلين بحيازة المواد المخدرة وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية وعثر بحوزتهما علي كمية من الهيروين المخدر وأقراص الترامادول وسلاح أبيض ومبلغ مالي و3 هواتف محمول.

واعترفا بحيازتهما للمضبوطات بهدف التربح والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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