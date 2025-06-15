الأحد 15 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

الأهلي
الأهلي

تعادل الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، دون أهداف في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "هارد روك".

وتقام النسخة الحالية من كأس العالم للأندية لأول مرة بنظام موسّع، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم، على نفس نظام كأس العالم للمنتخبات.


ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

وفي تلك المجموعة، سوف يلتقي فريق بورتو البرتغالي ضد بالميراس البرازيلي، على أرضية ملعب "ميتلايف"، في إطار مباريات الجولة ذاتها، في تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل يوم الإثنين، 16 يونيو 2025، بتوقيت القاهرة والسعودية.

وحصل النادي الأهلي على نقطة واحدة بعد التعادل أمام إنتر ميامي ليتقاسم الثنائي صدارة المجموعة لحين مباراة بورتو وبالميراس المقرر إقامتها صباح الاثنين الموافق 16 يونيو 2025.

 

ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع إنتر ميامي

1- إنتر ميامي - نقطة (مباراة).

2- الأهلي - نقطة (مباراة).

3- بورتو - بدون نقاط.

4- بالميراس - بدون نقاط.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025 وذلك بعد التعادل مع إنتر ميامي بافتتاح البطولة.

وانتهت مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي، بتعادل الفريقين سلبيًا، ضمن منافسات افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

موعد مباراة الأهلي ضد بالميراس 

وتقام مباراة بالميراس ضد الأهلي، مساء الخميس المقبل، ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك على ملعب ميتلايف.

وتنطلق صافرة مباراة بالميراس أمام الأهلي، على ملعب ميتلايف، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية يوم الخميس المقبل.

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس 

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي بالميراس البرازيلي كأس العالم للأندية 2025 انتر ميامي بالميراس مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي مباراة الاهلي ضد بالميراس بالميراس ضد الأهلي بالميراس أمام الأهلي مباراة بالميراس أمام الأهلي بالميراس و الأهلي مباراة بالميراس و الأهلي

مواد متعلقة

حارس إنتر ميامي: ميسي وسواريز قدما أفضل ما لديهما أمام الأهلي

أول تعليق من سواريز بعد التعادل مع الأهلي في مونديال الأندية

الأهلي وإنتر ميامي بافتتاح كأس العالم للأندية، الصحف الأمريكية تتغزل في جماهير الأحمر

طالب ثانوية عامة يرتدي تيشيرت الأهلي قبل الدخول إلى اللجنة (صور)

الأكثر قراءة

بالأسماء، إصابة 6 من مراقبي الثانوية العامة في انقلاب ميكروباص بسوهاج

حقيقة تسريب امتحاني التربية الدينية والوطنية لطلاب الثانوية العامة 2025

إذاعة جيش الاحتلال: خطوط الأنابيب وخطوط النقل في مصفاة حيفا تضررت

الأشعة تثبت إصابة إمام عاشور بكسر في عظمة الترقوة

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع إنتر ميامي في كاس العالم للاندية

بعد خفض كميات الغاز الطبيعي، أبو قير للأسمدة تعلن بدء تنفيذ خطة صيانة مصانع الشركة

في ثالث أيام الحرب بين إيران وإسرائيل، أسعار سبائك الذهب تواصل الارتفاع

تفاصيل تحطم مروحية تقل حجاجًا في الهند ومصرع ركابها

خدمات

المزيد

ارتفاع المشمش والبرقوق وانخفاض التفاح والخوخ، سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والبوري والجمبري في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الليمون وارتفاع البصل والباذنجان في سوق العبور

بالأرقام، الضريبة المستحقة للمشروعات متناهية الصغر وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

بالجنيه والدولار.. أسعار الاشتراك في الرخص الأفريقية للمدربين المصريين والأجانب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بتخطي المشكلات

من هو أكثر إنسان ظالم في الدنيا؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 15 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية