ترتيب مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

تعادل الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي، دون أهداف في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025 في المباراة التي جمعتهما على ملعب "هارد روك".

وتقام النسخة الحالية من كأس العالم للأندية لأول مرة بنظام موسّع، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم، على نفس نظام كأس العالم للمنتخبات.



ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم للأندية رفقة أندية إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

وفي تلك المجموعة، سوف يلتقي فريق بورتو البرتغالي ضد بالميراس البرازيلي، على أرضية ملعب "ميتلايف"، في إطار مباريات الجولة ذاتها، في تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل يوم الإثنين، 16 يونيو 2025، بتوقيت القاهرة والسعودية.

وحصل النادي الأهلي على نقطة واحدة بعد التعادل أمام إنتر ميامي ليتقاسم الثنائي صدارة المجموعة لحين مباراة بورتو وبالميراس المقرر إقامتها صباح الاثنين الموافق 16 يونيو 2025.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع إنتر ميامي

1- إنتر ميامي - نقطة (مباراة).

2- الأهلي - نقطة (مباراة).

3- بورتو - بدون نقاط.

4- بالميراس - بدون نقاط.

ويستعد الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للأندية 2025 وذلك بعد التعادل مع إنتر ميامي بافتتاح البطولة.

وانتهت مباراة الأهلي ضد إنتر ميامي، بتعادل الفريقين سلبيًا، ضمن منافسات افتتاح كأس العالم للأندية 2025.

موعد مباراة الأهلي ضد بالميراس

وتقام مباراة بالميراس ضد الأهلي، مساء الخميس المقبل، ضمن فعاليات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية 2025، وذلك على ملعب ميتلايف.

وتنطلق صافرة مباراة بالميراس أمام الأهلي، على ملعب ميتلايف، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية يوم الخميس المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس

ويمكن مشاهدة مباراة بالميراس والأهلي عبر قنوات “MBC” و“DAZN” الحاصلة على حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2025 في مصر والشرق الأوسط والوطن العربي.

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