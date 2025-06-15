أوبتا: الأهلي يعزز رقما سلبيا لـ ميسي منذ فبراير 2022

عزز الأهلي رقما سلبيا نادرا للأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، في آخر 3 سنوات.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، يعد التعادل السلبي بين إنتر ميامي والأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية 2025، ثالث مباراة دون أهداف تشهدها الفرق التي لعب لها ليونيل ميسي في آخر 108 مباريات كأساسي منذ فبراير 2022.

ميسي يفشل في اختراق حصون الأهلي

وفشل ميسي في اختراق حصون الأهلي، إذ نجح لاعبو الفريق الأحمر وحارس مرماهم محمد الشناوي في إحباط البرغوث طوال 90 دقيقة.

ويتواجد الأهلي وإنتر ميامي ضمن المجموعة الأولى في مونديال الأندية، إلى جانب بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ويلتقي بالميراس وبورتو في الساعات الأولى من غدٍ الإثنين، في المباراة الثانية بالمجموعة الأولى على ملعب ميتلايف بنيوجيرسي.

بينما يستعد الأهلي لمواجهة بالميراس، الخميس المقبل، في الجولة الثانية بدور المجموعات في مونديال الأندية.

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