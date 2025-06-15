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محافظات

محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الثانوية العامة بالعريش

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الثانوية العامة

تفقد اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد امتحانات الثانوية العامة في مدينة العريش.

 محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الشهادة الثانوية بالعريش

واطمأن محافظ شمال سيناء على الطلاب في لجان الامتحانات في مجمع مدارس التربية الخاصة، ولجنة مدرسة الألفي الثانوية بنات ولجنة مدرسة عمرو شكري الثانوية بنين.

 محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الثانوية بالعريش، فيتو
 محافظ شمال سيناء يتفقد امتحانات الثانوية بالعريش، فيتو

وكانت امتحانات الثانوية العامة قد انطلقت منذ قليل في محافظة شمال سيناء، حيث يؤدي 4698 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة، وسط استعدادات مكثفة من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أن 4698 طالبا وطالبة، منهم 273 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و3987 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية علوم، و439 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات، موزعين على 15 لجنة.

4698 طالبا، انطلاق امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء

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وأعلن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، تشكيل اللجنة الثلاثية وغرفة عمليات مركزية للتواصل الدائم على مدار الساعة مع كل رؤساء اللجان لحصر ‏البيانات الخاصة بالطلاب وسرعة التدخل حال حدوث أي طارئ أو مشكلات من شأنها أن تخل أو تعطل العملية الامتحانية. 

وأشار وكيل الوزارة إلى أن كل اللجان الامتحانية فى شمال سيناء مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، تحسبًا لرصد أي ‏محاولات للغش أو حدوث أي تجاوزات قد تخل بأعمال الامتحانات.

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