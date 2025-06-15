4698 طالبا، انطلاق امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء

انطلقت منذ قليل امتحانات الثانوية العامة في محافظة شمال سيناء حيث يؤدي 4698 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 15 لجنة وسط استعدادات مكثفة من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.





4698 طالبا يؤدون الامتحانات







وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أن 4698 طالبا وطالبة منهم 273 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، 3987 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية علوم، و439 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات، موزعين على 15 لجنة





وأعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء تشكيل اللجنة الثلاثية وغرفة عمليات مركزية للتواصل الدائم على مدار الساعة مع كل رؤساء اللجان لحصر ‏البيانات الخاصة بالطلاب وسرعة التدخل حال حدوث أى طارئ أو مشكلات من شأنها أن تخل أو تعطل العملية الامتحانية.





وأشار وكيل الوزارة إلى أن كل اللجان الامتحانية فى شمال سيناء مراقبة بالكاميرات بواسطة غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، تحسبًا لرصد أى ‏محاولات للغش أو حدوث أى تجاوزات قد تخل بأعمال الامتحانات.





وأضاف وكيل الوزارة أن تعليم شمال سيناء قد تم تجهيز اللجان الامتحانية لتهيئة المناخ اللازم للطلاب،وتم تعقيمها بالتعاون مع أجهزة المحافظة ‏المعنية، لافتًا إلى أن جميع اللجان مؤمنة بمعرفة أجهزة الشرطة المدنية وذلك بالتنسيق مع الجهات المسئولة، علما بأنه تم تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والملاحظين على أعلى مستوى بالأسرة،والفرش، والثلاجات، وكل متطلبات المعيشة، وتم تجهيز المدارس لاستقبال الامتحانات بإجماليّ (15) استراحة بسعة (1060) سريرا.

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