طلاب الثانوية العامة بالغربية بدأوا أداء امتحان التربية الدينية (بث مباشر)

بدأ طلاب الثانوية العامة بمحافظة الغربية امتحان التربية الدينية، حيث تستقبل لجان الامتحانات اليوم الأحد نحو 46,429 طالبًا وطالبة موزعين على 114 لجنة امتحانية على مستوى الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة.

ورصدت "ڤيتو" لحظة دخول طلاب الثانوية العامة بمجمع مدارس مدينة السنطة في محافظة الغربية لأداء مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية باعتبارهما من المواد غير المضافة للمجموع، حيث انطلقت الامتحانات في تمام التاسعة صباحًا بمادة التربية الدينية ولمدة ساعة ونصف، يعقبها استراحة لمدة 30 دقيقة، ثم يؤدي الطلاب امتحان التربية الوطنية في تمام الساعة 11 صباحًا وحتى 12:30 ظهرًا.

استعدادات مشددة لضمان الانضباط

وأكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، أن جميع الاستعدادات قد اكتملت لاستقبال الطلاب، مشددًا على أهمية التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية لخروج الامتحانات بصورة مشرفة.

وأشار إلى تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة الامتحانات، تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، فضلًا عن تجهيز اللجان بالأثاث المناسب، والمراوح الجانبية ومراوح السقف، مع السماح باستخدام مراوح "استاند" وفق اشتراطات السلامة الكهربائية، وذلك لمراعاة ارتفاع درجات الحرارة وتوفير بيئة مناسبة للطلاب.

كما تم تجهيز كتب المفاهيم وفرزها وتوزيعها على الإدارات التعليمية، إلى جانب إعداد خطة دقيقة لتوزيع الكراسات الامتحانية، وتحديد خطوط السير لضمان وصولها في التوقيت المناسب مع تأمينها بالكامل.

متابعة دقيقة وتأمين شامل

وأوضح "حسن" أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتعامل السريع مع أي مواقف طارئة. كما تم تشكيل لجان متابعة ميدانية لمراجعة جاهزية اللجان من حيث النظافة، الإضاءة، التهوية، وفرش اللجان، بالإضافة إلى تعليق لافتات إرشادية توضح التعليمات الخاصة بمنع اصطحاب الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية داخل اللجان.

وتم تجهيز استراحات المراقبين بما يضمن راحتهم أثناء أداء مهامهم، وفقًا لمعايير واضحة وشاملة.

المحافظ: لن ندخر جهدًا لنجاح الامتحانات

من جانبه، شدد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية والخدمية في حالة استنفار لضمان نجاح امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل محطة مفصلية في مستقبل الآلاف من أبناء المحافظة.

ودعا المحافظ الطلاب وأولياء الأمور إلى الالتزام التام بالتعليمات، وعلى رأسها حظر اصطحاب الهواتف المحمولة والساعات الذكية أو أي أجهزة إلكترونية داخل اللجان، مؤكدًا أن أي مخالفة ستُقابل بإجراءات قانونية حازمة.

تدابير مرورية وتنظيمية لتيسير حركة الطلاب

كما أصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس ورفع الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين، بالتنسيق مع إدارات المرور، لتسهيل الوصول إلى اللجان وتوفير مناخ هادئ للطلاب.

وفي الإطار ذاته، شدد على أهمية انتظام حركة النقل والمواصلات، وتكثيف التواجد المروري لتجنب التكدسات، خاصة في أوقات الذروة، بما يضمن وصول الطلاب إلى مقار اللجان في الوقت المحدد دون معاناة.

غرفة عمليات على مدار الساعة

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة، وربطها بالغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، والتدخل السريع في حال حدوث أي طارئ، لضمان انضباط وسلامة العملية الامتحانية بالكامل.

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