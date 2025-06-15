أجواء أمنية مشددة بمحيط لجان الثانوية العامة بالإسكندرية (صور)

شهدت محيط مجمع لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية صباح اليوم، انتشار أمني مكثف لتأمين من قبل رجال الأمن لتأمين العملية الامتحانية.

وحرص رجال الأمن على وضع البوابات الإلكترونية أمام اللجان ومنع وقوف السيارات لتوفير الأجواء الأمنية أمام اللجان.

تجمع العشرات من أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية صباح اليوم، أمام لجان مدرسة زهران بمنطقة سموحة شرق المحافظة لمتابعة دخول أبنائهم الطلاب والاطمئنان عليهم.

وحرص أولياء الأمور على افتراش الأرصفة المحيطة باللجنة وترديد الدعوات وقراءة القرآن وسط حالة من الترقب والانتظار.

وكان قد تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام والتي تستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025.

وأكد المحافظ أن مديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتور عربي أبوزيد، قد أنهت كافة استعداداتها لضمان سير الامتحانات بسلاسة، مشددًا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتطهير المدارس لتوفير بيئة آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب.

كما وجه بتعقيم جميع مقار اللجان وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، مع التأكيد على استخدام أجهزة الكشف الحراري داخل اللجان، وفي حال ظهور أي أعراض مرضية على أي طالب بما قد يؤثر عليه أو على زملائه، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق الطالب.

وكلف محافظ الإسكندرية جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الجهود لتهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات، مع ضرورة التنسيق الكامل بين مديريات التربية والتعليم، والأمن، والشؤون الصحية لتلبية كافة متطلبات العملية الامتحانية.

كما وجه رؤساء الأحياء وشركة النظافة بزيادة أعمال النظافة ورفع المخلفات في محيط المدارس بشكل مستمر، بالإضافة إلى التحفظ على مكبرات الصوت لضمان بيئة هادئة تساعد الطلاب على التركيز.

ومن جانبه؛ أوضح أبو زيد أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية بلغ ( 58911 ) طالبًـا منهم ( 15699) طالبًا للشعبة الأدبية، و( 28312 ) طالبًا لشعبة العلوم، و( 12271) طالبًا لشعبة الرياضيات و( 2629 ) طالبًا للدولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام ( 149 ) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع، كما تم تجهيز ( 33 ) استراحة للقائمين على العملية الامتحانية منها ( 27 ) استراحة لسير الامتحان و( 6 ) استراحات للتقدير.

وشدد "أبوزيد" على الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتوفير كافة التجهيزات والأثاث اللازم داخل اللجان،كما أكد على استمرار تعقيم لجان السير يوميًّا، وتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لجميع الطلاب، مع تشكيل غرفة عمليات في كل إدارة تعليمية برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية مسؤولي شؤون الطلاب، والشؤون القانونية، والتطوير التكنولوجي لمتابعة سير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي طارئ.

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