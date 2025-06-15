الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء المتواجدين قرب مصانع إنتاج الأسلحة في إيران

أفادت تقارير إخبارية اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر أوامر إخلاء لجميع المتواجدين قرب مصانع إنتاج الأسلحة في إيران.

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية، صباح اليوم مواطنيها إلى مغادرة إيران على الفور، مع تزايد المخاطر في البلاد التي تشهد وضعًا أمنيًّا متدهورًا، وسط الحرب مع إسرائيل.

وقالت، إنه "لا ينبغي لمواطنينا السفر إلى إيران لأي سبب، ويجب عليهم مغادرتها فورًا إذا كانوا هناك، مشددة: "على مواطنينا غير القادرين على مغادرة إيران الاستعداد للبقاء في أماكنهم لفترات طويلة".

وأوضحت: "لا يمكن لحكومتنا ضمان سلامة الأمريكيين الراغبين في مغادرة إيران عبر الخيارات المتاحة".

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