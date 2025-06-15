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ثقافة وفنون

104 ملايين جنيه إجمالي إيرادات فيلم "المشروع X" في 25 يومًا

المشروع إكس، فيتو
المشروع إكس، فيتو

حقق فيلم المشروع x إيرادات قوية في شباك التذاكر بالسينمات بالتزامن مع موسم عيد الأضحى المبارك.

إيرادات فيلم المشروع X

وحقق الفيلم إجمالي إيرادات تقدر بـ 104ملايين جنيه خلال 25 يوما من طرحه بدور العرض السينمائي المصري فقط، ومع توقع بزيادة نسب إيرادات العمل خلال الفترة القادمة بسينمات مصر والخليج.

ويجمع الفيلم بين الدراما التاريخية والإثارة والتشويق، من خلال قصة عالم مصريات ينطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر.

ويعد الفيلم من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام، حيث تم تصويره في أكثر من دولة ما بين مصر، تركيا، إسبانيا، وإيطاليا.

 

أبطال فيلم المشروع X

 فيلم "المشروع X" بطولة: كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، ومريم الجندي، وضيوف الشرف ماجد الكدواني، عصام السقا، وهنا الزاهد، ومن إخراج بيتر ميمي.

وبالتزامن مع عرضه سينمائيًا، بدأت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان،  عرض الفيلم السينمائي "المشروع X"  مؤخرا بعدد من مواقعها بالمحافظات، ضمن مشروع سينما الشعب وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

أماكن عرض فيلم المشروع X

 ويعرض الفيلم في 7 محافظات كالتالي: قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، قصر ثقافة أبو المطامير وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، وسينما السادات بالمنوفية.

وتعرض الأفلام بالمواقع المشار إليها بدءا من 10 صباحا، حتى 12 منتصف الليل، بسعر مخفض وموحد للتذكرة 40 جنيها يوميا، وكذلك يومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية.

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