إيرادات الأفلام أمس، "المشروع X" يتصدر بـ 4 ملايين جنيه و"سيكو سيكو" ثانيًا

تصدر فيلم “المشروع X” بطولة النجم كريم عبد العزيز والفنانة ياسمين صبري، أمس السبت، إيرادات شباك تذاكر دور العرض السينمائي المصرية، ليواصل أرقامه المميزة منذ طرحه بالسينمات.

إيرادات الأفلام أمس السبت

وبلغت إيرادات فيلم “المشروع X” أمس 4 ملايين و206 آلاف جنيه، فيما حل ثانيا فيلم “سيكو سيكو” لـ عصام عمر وطه دسوقي بإيرادات تخطت 406 آلاف جنيه، وجاء في المركز الثالث فيلم “نجوم الساحل” بطولة أحمد داش ومايان السيد، بإيرادات تخطت الـ 12 ألف جنيه، وفي المركز الرابع فيلم “الصفا الثانوية بنات” بطولة علي ربيع بإيرادات وصلت لـ 10 آلاف جنيه.

فيلم المشروع X

"المشروع X" بطولة: كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، ومريم الجندي، وضيوف الشرف ماجد الكدواني، عصام السقا، وهنا الزاهد، ومن إخراج بيتر ميمي.

فيلم سيكو سيكو

فيلم “سيكو سيكو” بطولة عصام عمر، طه دسوقى، علي صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

فيلم نجوم الساحل

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، ومعه مايان السيد، أحمد عبد الحميد، علي صبحي، مالك عماد، علي السبع، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.