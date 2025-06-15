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ثقافة وفنون

فيلم سيكو سيكو يحقق أكثر من ربع مليون جنيه إيرادات ليلة أمس

سيكو سيكو
سيكو سيكو

حقق فيلم  سيكو سيكو الذي يقوم ببطولته النجمان طه الدسوقي وعصام عمر، إيرادات ليلة أمس السبت بلغت 277،670 جنيهًا.

قصة فيلم سيكو سيكو

 وقصة فيلم “سيكو سيكو” تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

أبطال فيلم سيكو سيكو 

وفيلم “سيكو سيكو” بطولة عصام عمر، طه دسوقى، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

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