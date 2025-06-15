وكيل صحة الإسماعيلية تتابع تنفيذ خطة للتأمين الطبى لامتحانات الثانوية العامة (صور)

تتابع الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، تنفيذ خطة مديرية الشئون الصحية لتأمين امتحانات الثانوية العامة.

وذلك وفق توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان وتكليفات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بتوفير أقصى درجات الرعاية الطلاب وانقضاء موسم الامتحانات بصحة وسلامة.

جانب من المرور على اللجان، فيتو

جانب من المرور على اللجان، فيتو

جانب من المرور على اللجان، فيتو

اتخاذ كافة الإجراءات لورفع درجة الاستعداد

وأوضحت دكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية انه تم اتخاذ كافة الإجراءات لرفع درجة الاستعداد بالمديرية أثناء انعقاد فترة الامتحانات، وذلك بالتنسيق مع فرع هيئة الرعاية الصحية.

توفير زائرة صحية بكل لجنة

كما يتم توفير زائرة صحية وطبيب في كل لجنة امتحانية؛ فضلا عن المتابعة المستمرة على مدار الساعة مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

جانب من المرور على اللجان، فيتو

جانب من المرور على اللجان، فيتو

جانب من المرور على اللجان، فيتو

المرور على لجان الثانوية العامة

ومن جانبها أشارت الدكتورة مى سامى مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة في الإسماعيلية، إلى أنه وفقًا لخطة الأعمال الوقائية والتأمين الطبى لإمتحانات الثانوية العامة، وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، قامت فرق من مراقبى الترصد والأمراض المعدية وصحة البيئة بالمرور على محيط المدارس ومقار اللجان وإستراحات المراقبين المغتربين للثانوية العامة، وسحب عينات من المياه،والتأكد من سلامة البيئة الداخلية والخارجية للمنشآت.

جانب من المرور على اللجان، فيتو

جانب من المرور على اللجان، فيتو

جانب من المرور على اللجان، فيتو

التفتيش على المنتجات بالمحال القريبة من اللجان

وأضافت الدكتورة مى سامى أن إدارة مراقبة الأغذية كثفت جهودها بالرقابة والتفتيش على المنشات الغذائيه المحيطة بلجان الإمتحانات بمدينة الأسماعيلية والإدارات الصحية، والتى أسفرت عن إعدام ١٥ كيلو و١٠ لتر أغذية غير محتفظة بالخواص الطبيعية وتحرير ١٣ محضرا، منها: ٧ محاضر نظافة، و٦ محاضر شهادة صحية وفقًا للوائح سلامة الأغذية.

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