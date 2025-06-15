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ثقافة وفنون

أحمد الجندي يقترب من إنهاء مونتاج فيلم الشاطر

أمير كرارة وهنا الزاهد،
أمير كرارة وهنا الزاهد، فيتو

اقترب المخرج أحمد الجندي من الانتهاء من عملية المونتاج اللازمة لفيلم “الشاطر” الذى يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة، والمقرر أن يتم عرضه قريبًا، وكان الفنان أمير كرارة وأسرة فيلمه “الشاطر” قد انتهوا من تصوير جميع مشاهد العمل.

 

ويأتي فيلم الشاطر بمشاركة عدد كبير من النجوم منهم؛ هنا الزاهد واللبناني عادل كرم والسوري محمد القس ومصطفى غريب وأحمد عصام، والفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وإنتاج سينرجي فيلمز "تامر مرسي" بالتعاون مع بيراميدز للإنتاج الفني "محمد الشريف".

 

 

والفنان أمير كرارة يجسد خلال فيلم "الشاطر" شخصية دوبلير للمشاهد الخطرة بالسينما، بينما تجسد الفنانة هنا الزاهد شخصية فتاة تقع في حبه. 

وكان الفنان أمير كرارة قد نشر مؤخرًا صورا من الكواليس عبر خاصية الاستوري على حسابه "إنستجرام"، وظهر خلالها أمام سيارة محطمة والنيران مشتعلة بها، كما نشر صورة أخرى وكتب عليها: "قريبًا".

 

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أمير كرارة فيلم الشاطر أحمد الجندي هنا الزاهد الفنان أمير كرارة

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