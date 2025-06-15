64 ألفا و320 طالبا وطالبة ثانوية عامة بالدقهلية 162 لجنة وسط تعزيزات أمنية (صور)

خضع 64 ألفا و320 طالبا وطالبة بالثانوية العامة في الدقهلية للتفتيش على أبواب 162 لجنة على مستوى المحافظة وسط تعزيزات أمنية مكثفة.

بدأ توافد طلاب وطالبات الثانوية العامة في محافظة الدقهلية على 162 لجنة لأداء امتحان التربية الدينية والوطنية في ساعة ونصف لكل مادة.

وكانت محافظة الدقهلية قد أنهت التجهيزات داخل لجان الثانوية العامة 2025 على مستوى المحافظة، والبالغ عددها 162 لجنة موزعة على 17 إدارة تعليمية.

تجهيز 162 لجنة وتعزيزات أمنية مكثفة

حيث شهدت أبواب ومحيط اللجان بمحافظة الدقهلية إقامة حرم آمن لاستقبال الطلاب، وتفتيشهم علي أبواب اللجان قبل الدخول للامتحان.

تنطلق اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة بتجهيز 162 لجنة على مستوى محافظة الدقهلية لاستقبال 64 ألفا 320 طالبا وطالبة.



64 ألفا و320 طالبا وطالبة ثانوية عامة في الدقهلية

وأوضح المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة الدقهلية يبلغ 64320 طالبًا وطالبة، موزعين على 162 لجنة امتحانية تغطي كافة الإدارات التعليمية ما بين 158 لجنة وأربع لجان السجن والأورام المتفوقين المكفوفين.

وأوضح وكيل تعليم الدقهلية عدد طلاب كل شعبة بالثانوية العامة

-طلاب الشعبة الأدبية 9422

-طلاب الشعبة العلمية علوم 44790

-طلاب الشعبة العلمية رياضيات 9666

-طلاب تعليم دولي 377

-طلاب المنتظم 51311

-الخدمات 2843

-المنازل 9724

إجراءات مشددة لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق الانضباط

يشار إلى أن المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الدقهلية عقد اليوم اجتماعا مع رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بالدقهلية للتأكيد على تنفيذ إجراءات مشددة لضمان انتظام سير الامتحانات وتحقيق الانضباط.

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