شوبير يقدم تشكيلة الأهلي لموقعة إنتر ميامي على طريقة NBA

حرص أحمد شوبير نجم مصر والأهلي السابق على تقديم لاعبي الأهلي وتحديدا تشكيلة الفريق في مباراة إنتر ميامي من داخل الملعب على طريقة لعبة السلة NBA بالنداء على لاعبي الفريق فردا فردا.

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صور عمليات الإحماء الخاصة باللاعبين قبل انطلاق مباراة إنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية.

كشف النادي الأهلي عن دكة البدلاء أمام إنتر ميامي في المباراة التي تنطلق في الثالثة فجر اليوم.

بدلاء الأهلي أمام إنتر ميامي

مصطفى شوبير - خالد عبد الفتاح - مصطفى العش - عمر كمال - أحمد رمضان - يحيى عطية الله - كريم الدبيس - أليو ديانج - أحمد رضا - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو - طاهر محمد طاهر - نيتس جراديشار

واستبعد خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي ثنائي حراسة المرمى محمد سيحا ومصطفى مخلوف من قائمة الفريق الرسمية التي تستعد لخوض مباراة إنتر ميامي بعد قليل في افتتاح كأس العالم للأندية.

ونشرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2025، صورًا لملعب هارد روك بمدينة ميامي الأمريكية، والذي سيحتضن مباراة افتتاح المونديال بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ومن المقرر إقامة مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (الثالثة فجر الأحد 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

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