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رياضة

بصمة أمريكية، طريقة جديدة لدخول اللاعبين أرض الملعب بمباريات كأس العالم للأندية 2025

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

كأس العالم للأندية، كشفت تقارير صحفية أمريكية، أن بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق فعالياتها، اليوم السبت 14 يونيو، تشهد طريقة جديدة في طريقة دخول اللاعبين إلى أرض الملعب، قبل انطلاق المباريات الرسمية بالبطولة.

 

دخول اللاعبين على طريقة دوري السلة الأمريكي 

وتشهد بطولة كأس العالم للأندية، دخول اللاعبين إلى أرض الملعب استعدادًا لخوض المباريات على طريقة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة (NBA)، بحيث يدخل اللاعبون واحدًا تلو الآخر، ويعلن المعلق الداخلي بالملعب عن اسم كل لاعب لحظة دخوله للمستطيل الأخضر، على أن يكون قائد الفريق هو آخر الداخلين إلى أرض الملعب.

كأس العالم للأندية 2025، فيتو
كأس العالم للأندية 2025، فيتو

ويظهر هذا النموذج في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وغيره من الرياضات الشهيرة لدى الأمريكيين.

ومن المقرر، أن يتم اعتماد هذا الأسلوب في تقديم اللاعبين بجميع مباريات الجولة الأولى من البطولة على سبيل التجربة.

 

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي 

ومن المقرر إقامة مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجرًا 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

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