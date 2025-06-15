بركات: تشكيل الأهلي أمام إنتر ميامي مثالي

أكد محمد بركات نجم الأهلي السابق أن تشكيل الأهلي اليوم تحت قيادة ريبيرو اليوم أمام إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مونديال الأندية إيجابي جدا.

وأضاف بركات: ريبيرو يرغب في تأمين خط الوسط من خلال الاعتماد على حمدي فتحي ومروان عطية مع ترك الحرية لمحمد علي بن رمضان في وسط الملعب.

وأضاف أن ريبيرو فضل الاعتماد على إمام عاشور في مركز الجناح خاصة وأن اللاعب يؤدي بشكل جيد جدا فنيا وبدنيا خلال الفترة الماضية.

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