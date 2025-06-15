الأحد 15 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بركات: تشكيل الأهلي أمام إنتر ميامي مثالي

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

أكد محمد بركات نجم الأهلي السابق أن تشكيل الأهلي اليوم تحت قيادة ريبيرو اليوم أمام إنتر ميامي الأمريكي في افتتاح مونديال الأندية إيجابي جدا. 

وأضاف بركات: ريبيرو يرغب في تأمين خط الوسط من خلال الاعتماد على حمدي فتحي ومروان عطية مع ترك الحرية لمحمد علي بن رمضان في وسط الملعب. 

وأضاف أن ريبيرو فضل الاعتماد على إمام عاشور في مركز الجناح خاصة وأن اللاعب يؤدي بشكل جيد جدا فنيا وبدنيا خلال الفترة الماضية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي ريبيرو اخبار الأهلي

مواد متعلقة

نجم البرازيل السابق: الأهلي الأفضل في إفريقيا وحظوظه في التأهل قوية

توافد جماهير الأهلي على ملعب هارد روك استعدادا لمباراة الأحمر أمام إنتر ميامي (صور)

الأكثر قراءة

إيران تعلن إطلاق موجة ثانية ضخمة من الصواريخ والمسيرات باتجاه إسرائيل

تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة إنتر ميامي

إسرائيل نفذت عملية اغتيال في اليمن،‏ وشكوك حول استهداف عبد الملك الحوثي

هجوم إسرائيلي يستهدف مقر وزارة الدفاع في طهران

لم تبدأ الحرب، مسئول إيراني يكشف خطة طهران الجديدة في مواجهة إسرائيل

تعليق ساخر من مجدي عبد الغني على مدرب الأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي

إعلام عبري: اندلاع حريق في منشأة استراتيجية قرب ميناء حيفا جراء صاروخ إيراني

بث مباشر مباراة الأهلي وإنتر ميامي في منافسات كأس العالم للأندية 2025

خدمات

المزيد

محظورات على موظفي المصلحة وفق قانون الإجراءات الضريبية الموحد

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14-6-2025 في الأسواق

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 14-6-2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم السبت 14/6/2025

المزيد

انفوجراف

7 لاعبين فازوا بكأس العالم للأندية مع فريقين مختلفين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 15 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الحصان الأبيض في المنام وعلاقته بالحصول على مال وفير

موعد رأس السنة الهجرية 1447 وفضائل شهر المحرم

المزيد
الجريدة الرسمية