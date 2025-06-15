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رياضة

توافد جماهير الأهلي على ملعب هارد روك استعدادا لمباراة الأحمر أمام إنتر ميامي (صور)

جماهير الاهلي،فيتو
جماهير الاهلي،فيتو

بدأت جماهير النادي الأهلي، في التوافد على ملعب هارد روك استعدادا لمؤازرة فريقها أمام إنتر ميامي في اللقاء الذي سيقام في الثالثة فجر اليوم الأحد  في افتتاح مونديال الأندية.

وأعلن ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق الرسمي لمباراة إنتر ميامي التي تقام على ملعب هارد روك الذي في الثالثة فجر اليوم الأحد مباراة إنتر ميامي والأهلي في افتتاح مونديال الأندية. 

وجاء تشكيل الأهلي علي النحو التالي 


محمد الشناوي 
أحمد نبيل كوكا - أشرف داري - ياسر إبراهيم ـ محمد هاني 
حمدي فتحي - مروان عطية - بن رمضان 
إمام عاشور - وسام أبو علي ـ تريزيجيه

بث مباشر مباراة الأهلي وإنتر ميامي في منافسات كأس العالم للأندية 2025

ويمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وإنتر ميامي بث مباشر في افتتاح كأس العالم للأندية 2025 عن طريق شاشة شبكة قناة ام بي سي مصر 1 hd بالإضافة إلى قناة ام بي سي مصر 2 hd 

بالإمكان أيضًا مشاهدة مباراة  الاهلي وانتر ميامي بث مباشر من خلال قناة ام بي سي اكشن المجانية والمفتوحة، وأيضًا قناة mbc 5 بالإضافة إلى قناة Sports First مجانا عبر القمر الصناعي «نايل سات».

 

أرقام لا تنسى لـ الأهلي في كأس العالم للأندية 

وجاءت أرقام الأهلي كالتالي: 

  • لعب من قبل 25 مباراة بكأس العالم للأندية.
  • اكثر نادي سجل أهدافًا خلف ريال مدريد حيث أحرز لاعبوه 31 هدفًا.
  • يعد الأهلي أول فريق عربي يخوض كأس العالم للأندية في 4 نسخ متتالية، وفي حال الفوز على إنتر ميامي سيصبح أول فريق يحقق الفوز في تاريخ البطولة بالنظام الجديد.

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