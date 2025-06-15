الأحد 15 يونيو 2025
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محافظات

إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين قبل حضورهم حفل زفاف بدمنهور (صور)

حادث تصادم البحيرة،فيتو
حادث تصادم البحيرة،فيتو

فرحة لم تكتمل بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة بعد إصابة 10 أشخاص بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بها معازيم فرح وآخر سيارة ملاكي بالطريق الدولي أمام قرية دهشور التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف، وتم نقل المصابين لمستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.

حادث تصادم ومصابين


تبلغت إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بحادث تصادم ومصابين، تم الدفع بسيارات الإسعاف بالانتقال تبين إصابة ١٠ أشخاص بجروح وكدمات بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور التعليمي وجار تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

اسماء المصابين بالحادث 

حيث أسفر الحادث عن إصابة كل من:- إيناس اسماعيل ممدوح، 23 عاما، ندي صابر قطب 23 عاما، شهد عبد الفتاح الحريري، 13 عاما، مريم اسماعيل ممدوح، 14 عاما، إسماعيل ممدوح إسماعيل، 57 عاما،حنان عبد النبي الحريري، 45 عاما، نجوي محمد إبراهيم، 33 عاما، رويدا انصاري الحريري، 16 عاما، دعاء عسران العريان، 20 عاما، تهاني فتحي أبو أحمد، 40 عاما، وجميعهم مقيمين بمدينة دمنهور.

تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة

انتقلت الأجهزة الأمنية المختصة بالبحيرة إلى مكان الحادث، تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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البحيرة دمنهور حادث تصادم دهشور

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