نجم البرازيل السابق: الأهلي الأفضل في إفريقيا وحظوظه في التأهل قوية

الأهلي، تحدث موللر، نجم منتخب البرازيل السابق، عن توقعاته لمجموعة فريق بالميراس، التي تضم الأهلي وإنتر ميامي بالإضافة إلى بورتو البرتغالي.

الفرق البرازيلية ليست مرشحة للتتويج بكأس العالم للأندية

وقال موللر في تصريحات تليفزيونية: "أنتظر كأس العالم للأندية 2025 بشدة، بالطبع البطولة ستضم العديد من الأندية البرازيلية، لكن الفرق البرازيلية ليست المرشحة للفوز، الفرق المرشحة هي الفرق الأوروبية مثل مانشستر سيتي بايرن ميونخ باريس سان جيرمان وريال مدريد هو المرشح الأوفر حظًا وسيفوز بهذا اللقب".

الأهلي يواجه إنتر ميامي في إفتتاح كأس العالم، فيتو

الأهلي الأفضل في إفريقيا

وأضاف: "انظروا، إلى مجموعة بالميراس الصعبة، الأهلي، بورتو، إنتر ميامي، أعتقد أن بالميراس سيحتاج إلى تقديم أداء جيد جدًا للتأهل، أعتقد أن بورتو هو أيضًا من المرشحين للتأهل، أما الأهلي هو الفريق الرئيسي في مصر والأفضل في إفريقيا، ولا شك أنه سيكون خصمًا صعبًا للغاية على بالميراس ولديه إمكانية للصعود من المجموعة".

واختتم حديثه قائلًا:"أرى أن جميع فرق المجموعة الأولى قادرة على التأهل إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم للأندية والحظوظ متساوية بينهم".

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