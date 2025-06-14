السبت 14 يونيو 2025
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انفوجراف

7 لاعبين فازوا بكأس العالم للأندية مع فريقين مختلفين (إنفوجراف)

كأس العالم للأندية،
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كأس العالم للأندية كريستيانو رونالدو توني كروس شاكيري كوفاسيتش تياجو ألكانتارا

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