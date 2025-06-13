الجمعة 13 يونيو 2025
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رياضة

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يخوض أول تدريباته استعدادًا لمونديال الأندية (صور)

مرموش، فيتو
مرموش، فيتو

 خاض مانشستر سيتي بقيادة النجم المصري عمر مرموش أول تدريباته في الولايات المتحدة الأمريكية بعد وصول الفريق قبل انطلاق كأس العالم للأندية.

 

مانشستر سيتي يخوض أول تدريباته

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الصورة
الصورة

 وصلت بعثة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، صباح اليوم الجمعة، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تُقام لأول مرة بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقًا من مختلف القارات.

 

وتقدَّم البعثة النجم المصري عمر مرموش، جناح الفريق، والذي خطف الأنظار الموسم المنصرم بأدائه اللافت وأهدافه الحاسمة، ليصبح أحد الأوراق الرابحة في تشكيل المدرب بيب جوارديولا.

ويستهل مانشستر سيتي مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام الوداد الرياضي المغربي، في افتتاح مبارياته بدور الـ32، وسط ترقّب جماهيري كبير لهذه القمة الإفريقية الأوروبية.

ويخوض السيتي في ميامي، تحضيرًا لبداية قوية في البطولة التي يطمح للتتويج بها للمرة الثانية تواليًا.

 

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المصري عمر مرموش الولايات المتحده الامريكيه بطولة كأس العالم للأندية 2025 بطولة كأس العالم للأندية

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