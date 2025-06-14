الأحد 15 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وكيل الأزهر يشكل لجنة عاجلة لفحص شكاوى طلاب العلمي من امتحان الفيزياء

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، فيتو

تابعت غرفةُ العمليات المركزية لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية ما تمَّ تداوله من بعضُ الطلاب والطالبات عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن صعوبة امتحان مادة الفيزياء، الذي أدَّاه طلابُ القسم العلمي اليوم السبت.

وكيل الأزهر يشكِّل لجنة عاجلة لفحص شكاوى طلاب العلمي من امتحان الفيزياء

وفي استجابةٍ سريعة، قرَّر فضيلةُ أ.د/ محمد الضويني، وكيلُ الأزهر الشريف، تشكيلَ لجنةٍ من كبار مستشاري المادة ومعلِّميها المتخصصين، لفحص ما أُثير من ملاحظات وشكاوى، ورفع تقريرٍ عاجلٍ لاتخاذ اللازم.

وشدَّد  على أنَّ الأزهر الشريف، بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يضع مصلحةَ الطلاب فوق كل اعتبار، ويُقدِّر ما يبذلونه من جهدٍ طوال العام، مؤكِّدًا: إننا لن نقبل بإيقاع أيِّ ظلمٍ على أبنائنا، وإذا ثبت وجودُ أيِّ خللٍ في مواصفات الورقة الامتحانية، فلن نتوانى في إعطاء كلِّ ابنٍ من أبنائنا حقَّه كاملًا.

 

وسادت حالةٌ من الاستياء بين طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية اليوم السبت، بعد أداء امتحان مادة الفيزياء في مختلف محافظات الجمهورية، حيث اشتكى الطلاب من صعوبة الامتحان وكثرة الأسئلة غير المباشرة التي لم يعتد الطلاب على مثلها في السنوات السابقة.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2025

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات، موزعين على 577 لجنة بمختلف محافظات الجمهورية، بينهم 73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي، و100,714 بالقسم الأدبي، بواقع 60,147 طالبًا و40,567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، فيما تُختتم امتحانات القسم الأدبي يوم الخميس 10 يوليو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد الطيب شيخ الازهر الأزهر الشريف الثانوية الأزهرية الشهادة الثانوية الازهرية امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية طلاب القسم العلمي محمد الضويني وكيل الأزهر

مواد متعلقة

المعاهد الأزهرية: امتحان الفيزياء مر في أجواء من الهدوء والانضباط

طلاب الثانوية الأزهرية يشتكون من امتحان الفيزياء: أسئلة اختر كان فيها لفّ (فيديو)

سؤال "الترانزيستور" في الفيزياء يربك طلاب الثانوية الأزهرية: صعب وغير مباشر (فيديو)

اليوم، استئناف امتحانات الثانوية الأزهرية "علمي" بمادة الفيزياء

الأكثر قراءة

إسرائيل نفذت عملية اغتيال في اليمن،‏ وشكوك حول استهداف عبد الملك الحوثي

إعلام عبري: اندلاع حريق في منشأة استراتيجية قرب ميناء حيفا جراء صاروخ إيراني

الرقابة النووية تكشف تطورات المؤشرات الإشعاعية وسر الإضاءات بالسماء المصرية

بث مباشر مباراة الأهلي وإنتر ميامي في منافسات كأس العالم للأندية 2025

بينهم مصر، إدارة ترامب تدرس منع مواطني 36 دولة جديدة من دخول أمريكا

حكومة نتنياهو تختبئ في الملاجئ، إيران تشن هجوما مركبا على إسرائيل بالصواريخ والمسيرات

خبير عسكري يفجر مفاجأة بشأن الضربات الإسرائيلية ضد إيران

حصيلة أولية للصواريخ الإيرانية، قتيل و8 مصابين في شمال إسرائيل وحيفا

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14-6-2025 في الأسواق

أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 14-6-2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم السبت 14/6/2025

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 14- 6- 2025

المزيد

انفوجراف

7 لاعبين فازوا بكأس العالم للأندية مع فريقين مختلفين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحصان الأبيض في المنام وعلاقته بالحصول على مال وفير

موعد رأس السنة الهجرية 1447 وفضائل شهر المحرم

الأزهر: السعي على طلب الرزق في الحر له ثواب عظيم

المزيد
الجريدة الرسمية