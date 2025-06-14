بالأسماء، إصابة 19 شخصا في انقلاب سيارة بالطريق الدولي بكفرالشيخ

شهد الطريق الدولي الساحلي "كفر الشيخ – بلطيم"، مساء اليوم السبت 14 يونيو 2025، حادث انقلاب سيارة نصف نقل كانت تقل عددًا من عمال اليومية العاملين في زراعة شتلات الأرز، وذلك بالقرب من كوبري الرغامة التابع لمركز الرياض، مما أسفر عن إصابة 19 شخصًا بإصابات متنوعة.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتنوعت الإصابات بين جروح، كدمات، واشتباه ما بعد الارتجاج.



وتبين من سجلات المستشفى إصابة، وهدان بدر السيد (60 عامًا) – ارتجاج، صباح إبراهيم البدري (52 عامًا) – جروح وكدمات، حليمة عبد اللطيف محمد (55 عامًا) – جرح بالكتف، راوية سعد الصيفي (55 عامًا) – ارتجاجهناء حامد عبد الرحمن (32 عامًا) – جروح وكدمات، شيرين بدر مراد (30 عامًا) – ارتجاج، سعيدة يسنوي محمد (50 عامًا) – جروح وكدمات، عبد الرحمن محمد بدران (39 عامًا) – جروح وكدمات، رقية حسن أحمد (60 عامًا) – جروح وكدمات.

وأيضا إصابة، سعد محمد طه (47 عامًا) – ارتجاج، سعد رمضان مصطفى (48 عامًا) – جرح بالوجه، حنان السيد بركات (45 عامًا) – جرح بالحوض، ملك البرنس بركات (6 سنوات) – جرح بالحوض، مي موسى فتح الله (52 عامًا) – ارتجاج، حسام عوض (50 عامًا) – جروح وكدمات، محمد أحمد (49 عامًا) – ارتجاج، زينب الشرف محمد (40 عامًا) – ارتجاج، محمد مصطفى فتوح (45 عامًا) – ارتجاج، مسعودة إبراهيم فتوح (48 عامًا) – ارتجاج.

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