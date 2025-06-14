قبل مواجهة الأهلي، ميسي لم يخسر في بطولة كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، يقود النجم الأرجنتيني فريقه إنتر ميامي الأمريكي أمام النادي الأهلي في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية 2025 فجرالأحد.

ميسي لم يخسر في بطولة كأس العالم للأندية

ولم يخسر ميسي من قبل في أي مباراة بتاريخه في بطولة كأس العالم للأندية وحقق البطولة 3 مرات وكانت جميعها مع نادي برشلونة.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ومن المقرر إقامة مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء اليوم السبت بتوقيت الولايات المتحدة، (3 فجرًا 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

أرقام لا تنسى لـ الأهلي في كأس العالم للأندية

وجاءت أرقام الأهلي كالتالي:

لعب من قبل 25 مباراة بكأس العالم للأندية.

اكثر نادي سجل أهدافًا خلف ريال مدريد حيث أحرز لاعبوه 31 هدفًا.

يعد الأهلي أول فريق عربي يخوض كأس العالم للأندية في 4 نسخ متتالية، وفي حال الفوز على إنتر ميامي سيصبح أول فريق يحقق الفوز في تاريخ البطولة بالنظام الجديد.

يعد الأهلي الأكثر مشاركة عربيًا وإفريقيًا في كأس العالم للأندية برصيد 10 مشاركات بحساب البطولة الجارية حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

كما حقق الأهلي 4 ميداليات برونزية ويعد أكثر فريق عربي وإفريقي يتمكن من حصد هذه الميدالية.

في حال فوز الأهلي ضد إنتر ميامي سيصبح أكثر فريق حقق انتصاراته في مباراته الأولى بكأس العالم للأندية، برصيد 7 انتصارات، متفوقًا على ريال مدريد صاحب الـ 6 انتصارات.

وأعلنت قناة MBC action إذاعة مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية.

وكانت قنوات إم بي سي مصر قد أعلنت إذاعة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن إم بي سي مصر وإم بي سي أكشن تنتميان إلى مجموعة إم بي سي.

تردد قناة إم بي سي مصر الجديد على نيل سات

تردد القناة هو: 11219.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: عالية الدقة.

وبات من المنتظر أن يرتدي الأهلي زيه المكون من اللون الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر فيما يرتدي الحارس الزي اللبني بالكامل، بينما يرتدي فريق إنتر ميامي الأمريكي اللون البينك بالكامل، ويرتدي الحارس اللون الأصفر بالكامل.

كما كشفت تقارير صحفية أمريكية، أن بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تنطلق فعالياتها، خلال ساعات، تشهد طريقة جديدة في طريقة دخول اللاعبين إلى أرض الملعب، قبل انطلاق المباريات الرسمية بالبطولة.

دخول اللاعبين على طريقة دوري السلة الأمريكي

وتشهد بطولة كأس العالم للأندية، دخول اللاعبين إلى أرض الملعب استعدادًا لخوض المباريات على طريقة الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة (NBA)، بحيث يدخل اللاعبون واحدًا تلو الآخر، ويعلن المعلق الداخلي بالملعب عن اسم كل لاعب لحظة دخوله للمستطيل الأخضر، على أن يكون قائد الفريق هو آخر الداخلين إلى أرض الملعب.

كأس العالم للأندية 2025، فيتو

ويظهر هذا النموذج في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وغيره من الرياضات الشهيرة لدى الأمريكيين.

ومن المقرر، أن يتم اعتماد هذا الأسلوب في تقديم اللاعبين بجميع مباريات الجولة الأولى من البطولة على سبيل التجربة.

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