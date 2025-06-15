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رياضة

ترتيب إستادات كأس العالم للأندية من حيث عدد المتفرجين

ملعب هارد روك، فيتو
ملعب هارد روك، فيتو

كأس العالم للأندية، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن الملاعب التي خصصتها الولايات المتحدة الأمريكية، لاستضافة مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، وعددها 12 استادا، أكبرها من حيث عدد المتفرجين هو ملعب روز بول ويسع 88.500 مشجع، أما أصغرها فهو ملعب أودي فيلد ويسع 20000 ألف مشجع.

الملاعب المستضيفة لمباريات كأس العالم للأندية 

 - روز بول: كاليفورنيا - 88.500 متفرج

 - ميتلاف إيست: نيوجيرسي - 82.500 متفرج

 - مرسيدس بنز: أتلانتا - 75000 متفرج

 - بنك أمريكا: كارولينا - 75000 متفرج

 - كامبينج ورلد: فلوريدا - 69000 متفرج 

 - لينكولن: فيلادلفيا - 69000 متفرج  

 - هارد روك: ميامي - 65000 متفرج

 - لومين فيلد: سياتل - 65000 متفرج

 - جيوديش بارك: ناشفيل - 30000 متفرج

 - تي كيو إل: أوهايو - 26000 متفرج

 - إنتر آند كو: فيلادلفيا - 25000 متفرج

 - أودي فيلد: واشنطن - 20000 متفرج

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ومن المقرر إقامة مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (الثالثة فجر يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

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