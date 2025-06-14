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رياضة

كأس العالم للأندية، ملعب هارد روك جاهز لمباراة الأهلي وإنتر ميامي (صور)

ملعب هارد روك، فيتو
ملعب هارد روك، فيتو

نشرت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية 2025، صورًا لعملية تجهيز وصيانة أرضية ملعب هارد روك بمدينة ميامي الأمريكية، والذي سيحتضن مباراة افتتاح المونديال بين الأهلي وإنتر ميامي الأمريكي.

ملعب هارد روك يستعد للقاء الأهلي وإنتر ميامي، فيتو
ملعب هارد روك يستعد للقاء الأهلي وإنتر ميامي، فيتو

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية.

 

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي

ومن المقرر إقامة مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، (الثالثة فجر يوم 15 يونيو بتوقيت القاهرة).

قائمة الأهلي في مونديال الأندية 

حراس المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد سيحا - مصطفى مخلوف.

الدفاع: ياسر إبراهيم – أشرف داري – مصطفى العش – محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان - يحيى عطية الله – كريم الدبيس – أحمد نبيل "كوكا" - خالد عبد الفتاح.

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" – إمام عاشور – محمد بن رمضان – أحمد رضا.

الهجوم: حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – أشرف بنشرقي – محمود حسن "تريزيجيه" – نيتس جراديشار - وسام أبو علي – أحمد سيد "زيزو".

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