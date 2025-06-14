بسبب توترات ايران واسرائيل، بريطانيا ترسل معدات وطائرات حربية إلى الشرق الأوسط

قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم السبت، لدى توجهه إلى كندا للمشاركة في محادثات مجموعة الدول السبع، إن بريطانيا بصدد إرسال معدات إلى الشرق الأوسط في خضم التوترات بين إيران وإسرائيل.

وأضاف ستارمر: "نحن بصدد إرسال معدات إلى المنطقة، بما في ذلك الطائرات الحربية، وذلك لأغراض الدعم الطارئ" في أنحاء المنطقة.

وأضاف "نحن ننقل أصولًا إلى المنطقة، منها طائرات مقاتلة، وذلك لتقديم الدعم في حالات الطوارئ في المنطقة".

وتبادلت إيران وإسرائيل إطلاق الصواريخ وشن ضربات جوية، وذلك بعد يوم من تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومًا جويًا مكثفًا على الأراضي الإيراني، مما أسفر عن مقتل قادة عسكريين وعلماء وقصف مواقع نووية، في محاولة معلنة لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.

ولدى بريطانيا بالفعل طائرات مقاتلة في الشرق الأوسط في إطار عملية لمواجهة التهديدات في العراق وسوريا.

وقال متحدث باسم ستارمر إن طواقم الطائرات بدأت استعداداتها للانتشار صباح الجمعة عندما اتضح أن الوضع في المنطقة يتدهور.

وأضاف أنه جرى نشر المزيد من طائرات التزود بالوقود من قواعد بريطانية، موضحًا أن إرسال الطائرات المقاتلة سيتواصل.

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