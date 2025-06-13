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رياضة

مدرب يوفنتوس الإيطالي: نذهب لكأس العالم للأندية من أجل التتويج

يوفنتوس
يوفنتوس

قال الكرواتي إيجور تيودور مدرب يوفنتوس اليوم الجمعة: إنه على الرغم من أن النادي الإيطالي ليس من بين الفرق المرشحة للفوز بمونديال كأس العالم للأندية.

من المقرر أن يسافر يوفنتوس إلى الولايات المتحدة يوم السبت 14 يونيو، للتحضير لظهوره الأول في مباراة أمام العين الإماراتي مساء يوم 18 من نفس الشهر.

مدرب يوفنتوس يتحدث عن مونديال الأندية

وقال المدرب في مقابلة مع قنوات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "يوفنتوس نادي يلعب دائما من أجل الفوز. نذهب إلى هناك لنبذل قصارى جهدنا ونكافح مباراة تلو الأخرى".

وعقب شكوك استمرت على مدار أسابيع، جدد يوفنتوس هذا الأسبوع الثقة في تيودور ليستمر في تدريب الفريق في كأس العالم للأندية والموسم المقبل.

وأضاف: "اليوفي نادٍ مميز. ولا سيما بفضل ثقافة العمل التي طالما شكلت أساس النادي. هناك استعداد لتقديم تضحيات يومية، والمرونة قبل كل شيء، والرغبة الدائمة في تقديم أفضل ما لديك. هذا ما يمثله يوفنتوس، بالإضافة إلى كونه نادٍ رابح".

ويبرز من بين أفضل لاعبي الفريق الذي يقوده تلتركي كينان يلدز، الملقب في تورينو بـ"ديل بييرو الجديد"، وعنه قال المدرب: "إنه من أولئك اللاعبين الذين يصنعون الفارق. يندر وجود لاعبين مثله، فهو مزيج من الرقم 10 والرقم 9. لديه القدرة على التسجيل وتمكين البقية من اللعب. إنهم لاعبون نادرون. لديه موهبة لا تظهر بسهولة من الخارج: عقليته".

 

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