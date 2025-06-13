الجمعة 13 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فيفا يكشف عن أبرز التعديلات التقنية والتحكيمية في كأس العالم للأندية

الاتحاد الدولي لكرة
الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيتو

كأس العالم للأندية، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أبرز التعديلات التقنية والتحكيمية التي ستدخل حيز التنفيذ خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقرر انطلاقها في الولايات المتحدة في الفترة من ١٤ يونيو الجاري، وحتى ١٣ يوليو المقبل وبحسب IFAB جاءت التعديلات على النحو التالي:

1. كاميرات على الحكام (Ref‑Cams)

الحكام سيستخدمون كاميرات متصلة بالصدر أو العين لعرض وجهة نظرهم المباشرة أثناء المباريات، تُبث لحظيًا للمشاهدين للإفادة التدريبية والشفافية.

2. تقنية التسلل شبه الآلية (Semi‑automated offside)

نظام يعتمد على كاميرات متعددة وأجهزة استشعار داخل الكرة لتنبيه مساعدي الحكام فوريًّا عند تجاوز لاعب العُرض بحوالي 10 سم، لتسريع اتخاذ القرار وتقليل الأخطاء.

3. ضبط زمن احتفاظ الحارس بالكرة (8 ثوان)

بعد موافقة IFAB، إذا احتفظ الحارس بالكرة لأكثر من 8 ثوانٍ، تُحتسب ركلة زاوية لفريق الخصم بدلًا من الركلة الحرة غير المباشرة.

4. تشديد في احتساب الوقت الضائع

حكام المباراة مطالبون بتعويض كل الثواني التي تُفقد بسبب الإصابات، تبديل اللاعبين، الأهداف، وغيرها، مما قد يطيل وقت المباراة لأكثر من 100 دقيقة.

5. حصر التواصل مع الحكم بالرؤساء فقط

يسمح فقط للكابتن بالتحدث إلى الحكم خلال اللعب. أي تظاهر غير قانوني من اللاعبين الآخرين قد يؤدي إلى بطاقة صفراء.

6. تسريع انطلاق اللعب

تعليمات للفرق للتسريع في رميات التماس، الركنيات والضربات الثابتة، بهدف تقليل الوقت الضائع وردّ الأندية لعب سريع ومتواصل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية 2025 الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الولايات المتحده الامريكيه زمن احتفاظ الحارس بالكرة

مواد متعلقة

مدرب الأهلي: لم أكن جيدا كلاعب ونجاحي في التدريب جاء بالعمل

مواعيد مباريات الترجي التونسي في كأس العالم للأندية 2025

الهلال يختتم تدريباته قبل السفر للمشاركة في كأس العالم للأندية (فيديو)

إنتر ميلان يسعي للمنافسة علي مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه

الأكثر قراءة

الجيش الإيراني: تخوض القوات المسلحة والحرس الثوري حاليا معارك في سماء البلاد وسنعلن نتائجها

خامنئي يعين حبيب الله سياري قائدا مؤقتا للأركان واللواء وحيدي قائدا للحرس الثوري

حادث تصادم مروع واشتعال النيران بسيارة في طريق السويس تجاه مدينتي

التلفزيون الإيراني الرسمي يعلن مقتل رئيس الأركان محمد باقري في الهجوم الإسرائيلي

ترامب: أطلعنا مسبقا على الهجمات الإسرائيلية ضد إيران وسندافع عن إسرائيل إذا لزم الأمر

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض غير متوقع في التفاح البلدي والخوخ

أول بيان من وزارة الخارجية الإيرانية على الهجوم الإسرائيلي

أول تعليق من المرشد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي

خدمات

المزيد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

تعرف على سعر السكر فى السوبر ماركت

أسعار الأرز في السوق المحلية اليوم الخميس 12 يونيو 2025

أسعار النحاس اليوم الخميس 12 يونيو 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 13 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 13 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 13 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
جيش الاحتلال: إيران أطلقت أكثر من 100 مسيرة تجاه إسرائيل والدفاع الجوي يحاول التصدي لها