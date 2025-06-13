فيفا يكشف عن أبرز التعديلات التقنية والتحكيمية في كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية، كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أبرز التعديلات التقنية والتحكيمية التي ستدخل حيز التنفيذ خلال بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقرر انطلاقها في الولايات المتحدة في الفترة من ١٤ يونيو الجاري، وحتى ١٣ يوليو المقبل وبحسب IFAB جاءت التعديلات على النحو التالي:

1. كاميرات على الحكام (Ref‑Cams)

الحكام سيستخدمون كاميرات متصلة بالصدر أو العين لعرض وجهة نظرهم المباشرة أثناء المباريات، تُبث لحظيًا للمشاهدين للإفادة التدريبية والشفافية.

2. تقنية التسلل شبه الآلية (Semi‑automated offside)

نظام يعتمد على كاميرات متعددة وأجهزة استشعار داخل الكرة لتنبيه مساعدي الحكام فوريًّا عند تجاوز لاعب العُرض بحوالي 10 سم، لتسريع اتخاذ القرار وتقليل الأخطاء.

3. ضبط زمن احتفاظ الحارس بالكرة (8 ثوان)

بعد موافقة IFAB، إذا احتفظ الحارس بالكرة لأكثر من 8 ثوانٍ، تُحتسب ركلة زاوية لفريق الخصم بدلًا من الركلة الحرة غير المباشرة.

4. تشديد في احتساب الوقت الضائع

حكام المباراة مطالبون بتعويض كل الثواني التي تُفقد بسبب الإصابات، تبديل اللاعبين، الأهداف، وغيرها، مما قد يطيل وقت المباراة لأكثر من 100 دقيقة.

5. حصر التواصل مع الحكم بالرؤساء فقط

يسمح فقط للكابتن بالتحدث إلى الحكم خلال اللعب. أي تظاهر غير قانوني من اللاعبين الآخرين قد يؤدي إلى بطاقة صفراء.

6. تسريع انطلاق اللعب

تعليمات للفرق للتسريع في رميات التماس، الركنيات والضربات الثابتة، بهدف تقليل الوقت الضائع وردّ الأندية لعب سريع ومتواصل.

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