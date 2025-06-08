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محافظات

تنفيذ ميداني لتوصيات لجنة الإصحاح البيئي

تواصل حملات النظافة ومكافحة الحشرات خلال عيد الأضحى بمراكز ومدن دمياط

حملات النظافة ومكافحة
حملات النظافة ومكافحة الحشرات خلال عيد الأضحى بدمياط، فيتو

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط، من خلال الوحدات المحلية للمراكز والمدن، جهودها المكثفة للارتقاء بمستوى النظافة العامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وبناءً على توصيات لجنة الإصحاح البيئي برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ.

حملات النظافة ومكافحة الحشرات خلال عيد الأضحى بمراكز ومدن دمياط
حملات النظافة ومكافحة الحشرات خلال عيد الأضحى بمراكز ومدن دمياط، فيتو

رفع المخلفات وتطهير المجازر والشوارع

تشمل الحملات الجارية أعمال رفع القمامة والمخلفات من الشوارع بشكل دوري، إلى جانب متابعة سير العمل داخل المجازر وتطهيرها بعد الذبح، لضمان تحقيق أعلى معايير السلامة والوقاية.

كما تتضمن الجهود رش وتعقيم الشوارع والميادين لمكافحة الحشرات والبعوض والقوارض وناقلات العدوى، في إطار خطة موسعة لحماية الصحة العامة خلال موسم العيد.

دعوة للمواطنين للالتزام بمواعيد جمع القمامة

وفي هذا السياق، تناشد محافظة دمياط المواطنين التعاون مع فرق النظافة، والالتزام بمواعيد مرور سيارات جمع المخلفات، والتي تبدأ من الساعة الثامنة مساءً وحتى الثامنة صباحًا، وذلك لضمان استمرار النظافة العامة وتفادي تراكم القمامة وما قد يترتب عليها من انتشار للحشرات والروائح الكريهة أو جذب الكلاب الضالة.

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الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط النظافة العامة عيد الأضحي المبارك مكافحة الحشرات موسم العيد رفع المخلفات لجنة الإصحاح البيئي

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