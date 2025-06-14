السبت 14 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نقابة المعلمين تشكل غرفة عمليات مركزية لمتابعة أوضاع المدرسين في امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
ads

أعلنت نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة أوضاع المعلمين المشاركين في أعمال المراقبة والتصحيح بامتحانات الثانوية العامة التى تنطلق غدا الأحد، وتستمر حتى 10 يوليو المقبل، لتحقيق امتحانات مستقرة، وتذليل أى عقبات تواجه المعلمين خلال فترة الامتحانات. 

انطلاق ماراثون الثانوية العامة

وكلف نقيب المعلمين، جميع أعضاء النقابات الفرعية بالمحافظات بالتواصل مع المراقبين والملاحظين طوال فترة امتحانات الثانوية العامة، وحل أى مشكلات تواجههم بالتعاون مع مسئولى وزارة التربية والتعليم، لتحقيق امتحانات منضبطة وتوفير الجو المناسب للطلاب خلال فترة الامتحانات، وتأدية المعلمين مهامهم فى أجواء مستقرة. 

كما كلف الزناتي، رؤساء الفرعيات بمتابعة استراحات المعلمين المشرفين والمشاركين في الامتحانات، والتأكد من توافر الاحتياجات الأساسية والمعيشية داخلها، مع رفع تقارير يومية إلى الغرفة المركزية لضمان سرعة التجاوب مع أي ملاحظات أو احتياجات طارئة. 

لجان امتحانات الثانوية العامة

وتهدف غرفة العمليات التى شكلتها نقابة المعلمين، بالتواصل اليومى مع 53 نقابة فرعية و320 لجنة نقابية، على مستوى الجمهورية، خلال فترة الامتحانات التي تنطلق غدا الأحد وتستمر حتى 10 يوليو المقبل، ورصد وتلقي الشكاوى والملاحظات والاستفسارات من المعلمين، والعمل على حلها الفوري بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن توفير بيئة عمل مناسبة تحفظ كرامة المعلم وتوفر له الدعم الكامل خلال فترة الامتحانات. 

وأكدت النقابة حرصها على الوقوف إلى جانب المعلمين وتوفير أقصى درجات الدعم خلال هذه الفترة المهمة، مشددة على أن المعلم سيبقى دائمًا محور العملية التعليمية وشريكًا أساسيًا في إنجاحها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نقابة المعلمين خلف الزناتى نقيب المعلمين اتحاد المعلمين العرب رئيس اتحاد المعلمين العرب امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة استراحات المعلمين كرامة المعلم

مواد متعلقة

10 تحذيرات لطلاب الثانوية العامة 2025 قبل انطلاق الامتحانات (إنفوجراف)

نصائح للوالدين للتعامل مع طالب الثانوية العامة ليلة الامتحان

19 ألف طالب يتوجهون غدا للجان امتحانات الثانوية العامة بالفيوم

انطلاق ماراثون الثانوية العامة الأحد.. 813 ألفا و522 طالبا يؤدون الامتحانات في 2029 لجنة.. البداية بالمواد غير المضافة للمجموع.. وتحذيرات مشددة من الغش

الأكثر قراءة

برقم الجلوس، خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

أسعار الذهب صباح اليوم السبت في مصر (آخر تحديث)

ارتفاع كبير في أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 14 يونيو 2025

إسرائيل لن تهاجم مصر، توفيق عكاشة: الحرب تستمر أسابيع ونجل شاه إيران يستعد لساعة الصفر

هل قتل خامنئي في الضربة الإسرائيلية؟ خبير إسرائيلي يكشف عن عملية اختراق كبيرة وما يحدث في مخبأ المرشد

في ثاني أيام الحرب بين إيران وإسرائيل، ارتفاع سبائك الذهب والجرام يتخطى 6000 جنيه

حصيلة القتلى والمصابين الإسرائيليين جراء 12 ساعة قصف إيراني

ثاني أيام الحرب، غارات إسرائيلية تستهدف مواقع صواريخ الحرس الثوري الإيراني

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار الشوفان في الأسواق اليوم الجمعة 13/6/2025

استقرار أسعار السكر اليوم بالسوق المحلية

تعرف علي سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

10 تحذيرات لطلاب الثانوية العامة 2025 قبل انطلاق الامتحانات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى عن حكم زيارة قبر النبي: من أعظم الطاعات وأجل القربات

تفسير رؤية السجن في المنام وعلاقتها بمواجهة المشاكل والصعوبات

آل البيت النبوي في مصر.. السيدة عائشة بنت جعفر الصادق عروس آل البيت

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
رئيس الأركان الإسرائيلي: طائراتنا ستبدأ مهاجمة أهداف في طهران