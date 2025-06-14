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رياضة

الزمالك ينعى والد محمد طارق عضو مجلس إدارة النادي

محمد طارق عضو مجلس
محمد طارق عضو مجلس الزمالك،فيتو

نعى نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي محمد طارق عضو مجلس إدارة النادي بعد وفاة والده.

وفُجِع محمد طارق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، صباح اليوم بوفاة والده بعد صراع مع المرض، وسط حالة من الحزن والأسى بين أصدقائه وزملائه في الوسط الرياضي.

عزاء رسمي ومجتمعي من رموز الرياضة

وتلقى “طارق” عددًا كبيرًا من برقيات العزاء والمواساة من رموز الوسط الرياضي، ومسؤولي الأندية، وعدد من الشخصيات العامة، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء ومؤازرة عضو مجلس إدارة الزمالك في هذا المصاب الجلل وذلك عبر صفحات السوشيال ميديا انتظارا لتحديد موعد تلقي العزاء.

دعوات بالرحمة للفقيد

وتقدمت جموع المعزين بالدعاء للفقيد بأن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يُلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان في هذا الظرف الصعب، مؤكدين على مكانة محمد طارق وتقدير الجميع له على المستوى الشخصي والمهني.

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