نصائح للعناية بالقدمين خلال فصل الصيف باستخدام أفضل المواد الطبيعية

نصائح للعناية بالقدمين، مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تتعرض القدمان للكثير من العوامل التي تؤثر على صحتهما وجمالهما. فبين ارتداء الأحذية المفتوحة، والمشي على الشواطئ، وزيادة التعرق، تصبح القدم عرضة للجفاف، والتشققات، والرائحة الكريهة، وتراكم الجلد الميت.



أكدت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن العناية بالقدمين خلال فصل الصيف ضرورية للحفاظ على راحة الجسم وجمال المظهر، خاصة أن القدمين تتحملان عبء الحركة طوال اليوم.



أضافت خبيرة العناية بالبشرة والجسم، أنه باستخدام مواد طبيعية متوفرة في المنزل، يمكنكِ بسهولة بناء روتين فعال يجمع بين النظافة، والترطيب، والحماية، ولتجعلي العناية بالقدمين عادة أسبوعية أو يومية بسيطة، وستلاحظين الفرق في نعومة القدمين وجمالهما، وثقتك بنفسك في ارتداء الأحذية المفتوحة.



ولأن العناية بالقدمين لا تقل أهمية عن العناية ببقية أجزاء الجسم، فإن خبيرة العناية بالبشرة والجسم، تقدم نصائح فعالة للعناية بالقدمين خلال فصل الصيف، باستخدام مواد طبيعية متوفرة في كل منزل، لتمنحي قدميكِ الراحة، والنعومة، والنظافة التي تستحقها.



أولًا: التنظيف اليومي للقدمين

من أهم الخطوات في روتين العناية بالقدمين هو تنظيفهما يوميًا، خاصة في الصيف، إذ تتعرضان للغبار والعرق والأوساخ.

العناية بالقدمين

نصيحة طبيعية:

استخدمي ماء دافئ مضاف إليه نصف كوب من الخل الأبيض أو خل التفاح، وانقعي قدميكِ لمدة 15 دقيقة.

يساعد الخل على تطهير الجلد، والتخلص من الروائح الكريهة، ومنع نمو الفطريات.

كما يمكن إضافة بضع قطرات من زيت شجرة الشاي أو زيت النعناع، لما لهما من خصائص مطهرة ومنعشة.

ثانيًا: تقشير القدمين بانتظام



في الصيف، تتراكم طبقات الجلد الميت على الكعبين وأصابع القدم، مما يسبب الجفاف والتشقق. انتظمي 0 بتقشير القدمين مرتين في الأسبوع.

مقشر طبيعي:

2 ملعقة كبيرة من السكر البني

1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند

عصير نصف ليمونة

امزجي المكونات وافركي بها القدمين بحركات دائرية لمدة 5-7 دقائق، ثم اشطفي بالماء الدافئ. هذا المقشر ينعم الجلد ويزيل الخلايا الميتة ويترك البشرة ناعمة ومنتعشة.

ثالثًا: ترطيب القدمين يوميًا



الترطيب هو السر وراء قدمين ناعمتين وخاليتين من التشققات. ويُفضّل استخدام مرطب طبيعي ليلًا وارتداء جوارب قطنية لتعزيز الامتصاص.

مرطب طبيعي فعال:

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا أو زيت جوز الهند

بضع قطرات من زيت اللافندر أو زيت النعناع

اخلطي المكونات وادهني بها القدمين ليلًا، فهي تساعد على تغذية الجلد والتخلص من الجفاف، كما تمنح الإحساس بالراحة والاسترخاء.

رابعًا: التخلص من تشققات الكعبين



تشققات الكعبين من أكثر المشكلات شيوعًا في فصل الصيف. بالإضافة إلى الترطيب، يمكن استخدام وصفات طبيعية لتسريع العلاج.

علاج طبيعي فعال:

اهرسي موزة ناضجة

أضيفي إليها ملعقة صغيرة من العسل

ضعي المزيج على الكعبين واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الدافئ. الموز غني بالبوتاسيوم والفيتامينات، ويساعد على ترميم الجلد الجاف.

العناية بالقدمين صيفا

خامسًا: القضاء على الرائحة الكريهة



نتيجة التعرق الزائد وارتداء الأحذية لفترات طويلة، قد تعاني بعض النساء من رائحة كريهة في القدمين.

حل طبيعي:

امزجي ملعقتين كبيرتين من بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز) في لتر ماء دافئ، وانقعي قدميك لمدة 15 دقيقة.

صودا الخبز فعالة في امتصاص الرطوبة، وتعادل حموضة الجلد، وتمنع البكتيريا المسببة للروائح.

سادسًا: العناية بالأظافر والجلد المحيط بها



أظافر القدمين تحتاج أيضًا إلى عناية خاصة لمنع الفطريات وتغير لون الأظافر، خصوصًا مع التعرق وارتداء الأحذية لفترات طويلة.

نصيحة طبيعية:

استخدمي زيت جوز الهند أو زيت شجرة الشاي لتدليك الأظافر والمنطقة المحيطة بها يوميًا. هذه الزيوت تحارب البكتيريا والفطريات وتغذي الجلد.

سابعًا: ارتداء الأحذية المناسبة



يُفضل تجنب الأحذية البلاستيكية في الصيف، لأنها لا تسمح بمرور الهواء وتتسبب في تعرق القدمين وزيادة فرص الالتهابات. اختاري أحذية قطنية أو جلدية مفتوحة تسمح بالتهوية. كما يجب تغيير الجوارب يوميًا وغسلها جيدًا.

ثامنًا: حماية القدمين من الشمس



القدمين قد تتعرضان لحروق الشمس، خاصة أثناء ارتداء الأحذية المفتوحة على الشاطئ أو في الأماكن المكشوفة.

نصيحة طبيعية للحماية:

ادهني قدميكِ بزيت جوز الهند قبل الخروج، فهو يعمل كحاجز طبيعي ضد أشعة الشمس، كما يرطب البشرة ويحميها من الجفاف.

تاسعًا: ماسك أسبوعي لتغذية القدمين



امنحي قدميكِ جلسة عناية خاصة مرة في الأسبوع باستخدام ماسك طبيعي.

ماسك مغذٍ للقدمين:

ملعقتان من الزبادي

ملعقة من العسل

نصف ملعقة من الكركم

امزجي المكونات وادهني بها القدمين، واتركيها لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفي بالماء الفاتر. هذا الماسك يرطب الجلد ويعمل على تفتيح المناطق الداكنة في القدم.

أخيرًا: العناية من الداخل

العناية بالقدمين لا تقتصر على الخارج فقط، بل يجب شرب كميات كافية من الماء (لا تقل عن 2 لتر يوميًا) للحفاظ على رطوبة الجلد. كما أن تناول أطعمة غنية بالفيتامينات مثل فيتامين E وC والزنك يعزز صحة الجلد ويمنع الجفاف.

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