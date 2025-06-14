السبت 14 يونيو 2025
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أخبار مصر

التعليم العالي: نثمن الدور المجتمعي للمستشفيات الجامعية في نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

أعربت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تقديرها لكل من يُسهم في إنقاذ الأرواح من خلال التبرع الطوعي بالدم، مؤكدةً دعمها لرسائل التوعية التي تُعزز ثقافة العطاء والتكافل الإنساني داخل المجتمع الأكاديمي.

كما ثمنت الوزارة الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعات والمعاهد والمستشفيات الجامعية في نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم، وأكدت استمرارها في دعم المبادرات التي تخدم الصحة العامة وتُرسّخ لقيم المشاركة المجتمعية.

وفي سياق آخر أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية الدور التوعوي للمراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة، مشيرًا إلى ضرورة تقديم محتوى علمي مبسط وموثوق يسهم في رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين، ويربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، خاصة في ظل التغيرات المناخية وتزايد الأمراض الموسمية.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق سلسلة توعوية جديدة بعنوان "صحتك في الصيف"، بالتعاون بين الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث، وذلك ضمن جهودها لنشر الثقافة الصحية خلال فصل الصيف.

وتهدف السلسلة إلى تقديم معلومات مبسطة حول أبرز المشكلات الصحية الشائعة في الصيف، من خلال فيديوهات قصيرة يشارك بها نخبة من أعضاء الهيئة البحثية والأطباء بالمعهد، في تخصصات متعددة تشمل: طب الأطفال، أمراض الجهاز الهضمي، التغذية العلاجية، المناعة، والصحة العامة.

وأكدت الوزارة أن هذه السلسلة تأتي استكمالًا للمبادرات الإعلامية التي أطلقتها لدعم التوعية الصحية، وحرصًا منها على تعزيز التواصل المجتمعي مع مخرجات البحث العلمي.

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