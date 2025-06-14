السبت 14 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الذهب يرتفع بختام تعاملات اليوم السبت، عيار 21 يصل لهذا المستوى

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

أسعار  الذهب اليوم، ارتفعت أسعار الذهب من جديد بالسوق المحلية بختام حركة تعاملات اليوم السبت 14 يونيو 2025 بنحو 80 جنيها، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل الصاغة. 

حركة الأونصة العالمية وتأثيرها على الأسعار محليا 

وأدى تزايد التوترات في الشرق الأوسط، والهجوم الإسرائيلي على إيران أمس الجمعة، إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن إلى الزيادة، بالإضافة إلى ضعف الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ نحو شهرين، مما جعل الذهب أرخص للمشترين بالعملات الأخرى.  

كما جاءت بيانات التضخم الأمريكي أخف من المتوقع، ما يزيد التوقعات بأن الفيدرالي قد يرشّح خفضًا بمعدل الفائدة بنحو 50 نقطة أساس قبل نهاية العام. 

 

 

 

أسعار الذهب اليوم

 وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5580 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4885 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4190 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي 38880 جنيها. 

 

 

حركة البيع والشراء على الذهب 

 وشهدت أسعار الذهب خلال حركة التعاملات الفترة السابقة حالة من التضارب والاختلاف في الأسعار بين ما يتم تداوله على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وما تعلنه الجهات الرسمية أو المتاجر المعتمدة. 

 

التضارب فى أسعار الذهب يؤثر على قرارات الشراء والادخار

ومن جانبه، أكد الدكتور هاني ميلاد رئيس مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات خاصة لــ “فيتو” أنه لا يوجد انهيار فى الأسعار محليا وأن الأسعار سوف تعاود الارتفاع تدريجيا ولكنها تتأثر بالأسعار عالميا، وأن هذا التضارب يؤدي إلى حالة من البلبلة والقلق بين المواطنين، ويؤثر على قرارات الشراء والادخار، بل ويستغل أحيانا في التلاعب بالمستهلكين.

التأكد من المصادر التي يتم الاعتماد عليها في أسعار الذهب 

وأضاف ميلاد: من المهم التأكد من صحة المصادر التي يتم الاعتماد عليها في معرفة أسعار الذهب، فمتابعة البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية مثل الشعبة العامة للذهب أو المواقع الاقتصادية الموثوقة، تضمن للمواطن الحصول على معلومات دقيقة وواقعية، وتقلل من فرص الوقوع في فخ الشائعات أو المبالغات التي قد تُستغل لتحقيق أرباح غير مشروعة.

التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر

 الذهب عالميًّا ما زال يعيش على واقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية.

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة 

4 عوامل رئيسية تتحكم بسعر الذهب فى مصر

  • السعر العالمي للمعدن الأصفر: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر جرام الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب

مواد متعلقة

هل تلجأ مصر إلى اقتصاد الحرب؟ خبير يجيب

الذهب يرتفع دون توقف، أسعار قياسية وسط نيران الحرب الإيرانية الإسرائيلية

مؤشر الدولار العالمي في مرمى النيران، وخبير: حرب إيران وإسرائيل تخلط الأوراق

الحرب الإيرانية الإسرائيلية تربك أسواق المال، وخبيرة: المستثمرون يتجهون إلى الملاذات الآمنة

ارتباك في البورصات بعد حرب إسرائيل وإيران.. خبراء يرصدون أهم التوقعات لأداء البورصة المصرية وارتفاع أسعار الذهب محليًّا وعالميًّا

ارتفاع تاريخي في سعر الجنيه الذهب بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

في ثاني أيام الحرب بين إيران وإسرائيل، ارتفاع سبائك الذهب والجرام يتخطى 6000 جنيه

أسعار الذهب صباح اليوم السبت في مصر (آخر تحديث)

الأكثر قراءة

الرقابة النووية تكشف تطورات المؤشرات الإشعاعية وسر الإضاءات بالسماء المصرية

التليفزيون الرسمي الإيراني: هجمات عنيفة ومدمرة ضد إسرائيل خلال ساعات

خبير عسكري يفجر مفاجأة بشأن الضربات الإسرائيلية ضد إيران

سمير فرج : إسقاط إيران طائرتين F-35 كارثة عسكرية للاحتلال

مهمتها توجيه الصواريخ الإسرائيلية، البحرية الإيرانية توقف مدمرة بريطانية وتجبرها على تغيير مسارها

استقرار أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 14 يونيو 2025

السيسي: إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية الضمان الوحيد للسلام بالمنطقة

إعلام عبري يزعم: مقتل 800 إلى 4000 إسرائيلي بسبب الصواريخ الإيرانية

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم السبت 14/6/2025

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 14- 6- 2025

بالأرقام، مبيعات السيارات الأوروبية خلال أول 5 أشهر من 2025

سعر القصدير اليوم السبت 14-6-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 لاعبين فازوا بكأس العالم للأندية مع فريقين مختلفين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد رأس السنة الهجرية 1447 وفضائل شهر المحرم

الأزهر: السعي على طلب الرزق في الحر له ثواب عظيم

قبل الثانوية العامة، اعرف حكم الغش والمساعدة في الامتحانات

المزيد
الجريدة الرسمية