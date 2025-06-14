السبت 14 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

خبير يكشف السيناريوهات المقبلة للتصعيد بين إيران وإسرائيل

ابو بكر الدسوقى،فيتو
ابو بكر الدسوقى،فيتو

أكد الدكتور أبو بكر الدسوقي، مستشار مجلة السياسة الدولية والخبير الاستراتيجي، أن استهداف إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية والدفاع الجوي الإيرانى والقيادات العسكرية الإيرانية والحرس الثوري الإيراني يستهدف وقف تطورالبرنامج النووى الإيراني الذى دخل مرحلة تخصيب اليورانيوم والاقتراب من  مرحلة إنتاج السلاح النووي.

 

 الضربة الإيرانية لحفظ ماء الوجه أمام حلفائها 

 

أكد أبو بكر الدسوقي فى  تصريح لفيتو: "كان من الطبيعي أن ترد إيران لحفظ ماء الوجه أمام حلفائها، وانتقاما لقادتها الذين قتلوا خلال الضربة الاسرائيلية، ولكن الضربة الإيرانية رغم قوتها إلا أنها كانت محدودة ولم تصل إلى مرحلة الحرب الشاملة".

وتابع: "المرحلة القادمة تتوقف على حكم الضرر الذي احدثته الضربة الإسرائيلية وحسب تأثيرها،  فإذا كان التأثير على برنامجها النووي ضعيفا فهناك إمكانية للجوء للتفاوض أما إذا كانت الضربة قوية سيظل التصعيد خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية شاركت في توجيه تلك الضربة الإسرائيلية لإيران رغم أنها أعلنت عدم مشاركتها لتفادي تعرض قواعدها ومصالحها بالمنطقه للخطر".

 

الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتدخل لمنع تأثير الصواريخ الإيرانية على اسرائيل

 

وقال: سيناريوهات التهدئة قائمة خاصة وان الولايات المتحدةالامريكية سوف تتدخل لمنع تأثير الصواريخ الإيرانية على إسرائيل، من هنا التهدئة قابلة للتحقيق خاصة وأن إيران ليس لديها القدرة لشن حرب شاملة الآن وإسرائيل أرادت من ضربتها أن توجه رسالة لطهران أن هدفها ليس القضاء على المشروع النووي الإيراني بشكل كامل، وإنما هناك خطوط حمراء لإسرائيل.
 

أمريكا تترك الطرفين حتى يصلوا لمرحلة الإجهاد 

 

وأوضح: في حالة قيام إسرائيل بتكرار تلك الضربة سوف ترد إيران أيضا، والولايات المتحدة الأمريكية سوف تترك الأمور حتى مرحلة الاجهاد لكلا الطرفين ثم تتدخل لوقف الحرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إيران إسرائيل البرنامج النووي الإيراني الولايات المتحده الامريكيه السيناريوهات القادمة

مواد متعلقة

تطورات الحرب، هجوم إسرائيلي على ثكنة الإمام الحسن غرب إيران

تصعيد جديد للحرب مع إسرائيل، إيران تنقل طائراتها إلى مطارات آمنة (صور)

مسئول إسرائيلي لـ رويترز: هاجمنا أكثر من 150 هدفا في إيران بمئات القذائف

تصعيد خطير في الحرب.. إيران تهدد باستهداف قواعد أمريكية في المنطقة.. بريطانيا وفرنسا في مرمى الصواريخ.. آلاف الصواريخ البالستية تتوعد إسرائيل.. وباكستان تدخل على الخط

الأكثر قراءة

الرقابة النووية تكشف تطورات المؤشرات الإشعاعية وسر الإضاءات بالسماء المصرية

التليفزيون الرسمي الإيراني: هجمات عنيفة ومدمرة ضد إسرائيل خلال ساعات

خبير عسكري يفجر مفاجأة بشأن الضربات الإسرائيلية ضد إيران

سمير فرج : إسقاط إيران طائرتين F-35 كارثة عسكرية للاحتلال

مهمتها توجيه الصواريخ الإسرائيلية، البحرية الإيرانية توقف مدمرة بريطانية وتجبرها على تغيير مسارها

استقرار أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت 14 يونيو 2025

السيسي: إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية الضمان الوحيد للسلام بالمنطقة

إعلام عبري يزعم: مقتل 800 إلى 4000 إسرائيلي بسبب الصواريخ الإيرانية

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم السبت 14/6/2025

أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 14- 6- 2025

بالأرقام، مبيعات السيارات الأوروبية خلال أول 5 أشهر من 2025

سعر القصدير اليوم السبت 14-6-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 لاعبين فازوا بكأس العالم للأندية مع فريقين مختلفين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد رأس السنة الهجرية 1447 وفضائل شهر المحرم

الأزهر: السعي على طلب الرزق في الحر له ثواب عظيم

قبل الثانوية العامة، اعرف حكم الغش والمساعدة في الامتحانات

المزيد
الجريدة الرسمية