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المنيا تستعد لـ ماراثون الثانوية العامة بـ 92 لجنة لاستقبال 35 ألف طالب

35 ألف طالب وطالبة
35 ألف طالب وطالبة سيؤدون الامتحانات داخل 92 لجنة

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بانطلاق امتحانات شهادة الثانوية العامة، والمقرر بدايتها غدًا الأحد، مشيرا إلى أن ما يقرب من 35 ألف طالب وطالبة سيؤدون الامتحانات داخل 92 لجنة موزعة على مستوى مراكز المحافظة.

امتحانات الثانوية العامة في محافظة المنيا 

ووجه المحافظ بالتنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية، لضمان انتظام سير الامتحانات، وتوفير بيئة آمنة ومهيأة للطلاب، بما يضمن أداءهم للامتحانات في أفضل الظروف خلال فترة الامتحانات، كما تم تجهيز 32 استراحة لرؤساء اللجان والمراقبين بمستوى لائق يضمن لهم الراحة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتقديم الدعم الكامل لكافة عناصر العملية الامتحانية.

 35 ألف طالب وطالبة سيؤدون الامتحانات داخل 92 لجنة

 

وأشار المحافظ إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة، وتلقي أية شكاوى أو بلاغات والتعامل الفوري معها، بما يضمن تذليل أية عقبات قد تواجه الطلاب أو القائمين على العملية الامتحانية.

صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا 

ومن جانبه، أوضح صابر زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المديرية أنهت استعداداتها على مستوى الإدارات التعليمية التسع، حيث يبلغ عدد الطلاب المتقدمين 34,832 طالبًا وطالبة، إلى جانب 35 طالبًا من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (STEM)، و20 طالبًا من مدارس النور للمكفوفين، بالإضافة إلى لجنة بمركز الإصلاح والتأهيل.

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